Milli Eğitim Bakanlığının matematik derslerini keyifli hale getirerek öğrenmeyi kolaylaştırmak hedefiyle başlattığı ‘Matematik Seferberliği’ne İzmir’den destek geldi. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, iki gün süren ‘Mesleğimde Matematik Çalıştayı’ düzenleyerek 14 liseden 140 öğrenci ve 28 öğretmeni kampüste bir araya getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının matematik derslerini keyifli hale getirerek öğrenmeyi kolaylaştırmak hedefiyle başlattığı ‘Matematik Seferberliği’ne İzmir’den destek geldi. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, iki gün süren ‘Mesleğimde Matematik Çalıştayı’ düzenleyerek 14 liseden 140 öğrenci ve 28 öğretmeni kampüste bir araya getirdi.

İzmir Ekonomi Üniversitesinin ev sahipliğinde, 2-3 Aralık tarihlerinde düzenlenen Mesleğimde Matematik Çalıştayı’nda; bankacılık, mimarlık, gastronomi, lojistik yönetimi, psikoloji ve iletişim gibi farklı sektörlerden uzman kişiler ve akademisyenler sunumlar yaparak mesleklerini tanıttı. Sektör temsilcileri, çalışma alanlarında matematiği nasıl kullandıklarını da detaylıca anlattı. Sunumların ardından farklı okullardaki öğrencilerden karma takımlar oluşturuldu. Çeşitli firmalardan yöneticiler ve akademisyenlerin konuk olduğu 9 oturumdan oluşan söyleşi serisinin de düzenlendiği çalıştaya katılan gençler, matematiğin farklı meslek dallarına olan etkisi ve önemi hakkında bilgi edindi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar, çalıştayı ziyaret ederek liseli gençlerle sohbet etti, onlarla deneyimlerini paylaştı. Aşkar, takımlar halinde gerçekleşen matematik oyunlarında gençlere eşlik ederek onların coşkusuna ortak oldu.

Oyunlaştırılmış problemler

Öğrencilere, farklı mesleklerde matematiğin nasıl kullanıldığını görmeleri amacıyla ‘oyunlaştırılmış problemler’ verildi. Liseli gençlerden bu problemleri çözmeleri ya da çözüm önerileri geliştirmeleri istendi. Çalıştay sonunda, etkinliğe katılım sağlayan firma ve akademisyenlere, İEÜ Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gözde Yazgı Tütüncü tarafından teşekkür plaketi verildi. Çalıştayda yer alan 14 okula katılım belgelerini ise Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar takdim etti.

"Farklı şehirlerimizde de uygulanabilir"

Çalıştayın gençler için oldukça yararlı geçtiğini belirten Prof. Dr. Petek Aşkar, “Öğrencilerimize, matematiğin mesleklerle ilişkisini somut şekilde göstermek açısından oldukça faydalı bir etkinlik oldu. Bu çalıştay modeli genişletilerek ülkemizin farklı şehirlerinde de uygulanabilir, sürdürülebilirliği sağlanabilir. Çalıştayın ikinci gününde liseli gençlerimizle buluşmaktan, onların heyecanına ortak olmaktan büyük mutluluk duydum. Bakanlık olarak gençlerimizin matematik ve fen bilimleri alanındaki yeterliliklerinin artması amacıyla yaptığımız çalışmalar, son dönemde olumlu etkisini gösterdi. Matematik yeterliğine sahip öğrenci oranımız hızla artıyor. Birçok mesleğin içinde matematik var. Gençlerimiz, günlük yaşam becerilerine matematiği uyarlayabilmeli. Bu konuda farkındalığı artırmak için çalıştayımızın oldukça etkili olduğunu düşünüyorum” dedi.

"İş gücünde belirleyici oluyor"

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ise “Dünya genelinde iş gücü üzerine yapılan tüm araştırmalar; mesleklerinde değişik aritmetikleri kullanan, veri toplayıp analiz edebilme yeteneğine sahip kişilerin tercih edilirliğinin her geçen gün arttığını gösteriyor. Teknoloji ve dijitalleşme, hayatımızın merkezine girdi. Meslek tanımları da sürekli değişiyor. Değişmeyen unsur ise matematiğin önemi ve matematiğe duyulan gereksinim. Birçok alanda matematiği kullanıyoruz. Gençlerimizin matematiğe olan ilgisini artıracak, onları teşvik edecek her çalışma çok değerli. Önümüzdeki dönemde de yeni projeler üreterek gençlerimizle bir arada olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

"Projeleri uygulamaya devam ediyoruz"

İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Medet Ekşi, matematik öğretimi alanında müdürlük olarak belirledikleri strateji ve projeleri uygulamaya devam ettiklerini söyleyerek “Bakanlığımızın başlattığı ‘Matematik Seferberliği’ne İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bütün imkanlarımızla dahil oluyor, tüm okul türlerimizin içinde bulunduğu koşulları daha da iyileştirmek üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Öğrencilerimizin matematiği kalıcı ve severek öğrenmelerini sağlayacak yol ve yöntemleri geliştiriyoruz. Öğrencilerimize güzel bir gelecek hazırlamak noktasında düzenlediğimiz ‘Mesleğimde Matematik Çalıştayı’ çocuklarımız için çok güzel bir deneyim oldu. Bu vesilesi ile İzmir Ekonomi Üniversitesi yönetimine ve çalışanlarına da destekleri için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.