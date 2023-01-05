Bilecik’te ’Her Yerde Matematik’ sloganıyla hazırlanan matematik seferberliği etkinliklerine başlandı.

Bilecik’te ’Her Yerde Matematik’ sloganıyla hazırlanan matematik seferberliği etkinliklerine başlandı.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ’Her Yerde Matematik’ sloganıyla hazırlanan matematik seferberliği etkinlikleri sıra dışı etkinliklere sahne oluyor. Bu çerçevede örnek bir uygulaması Söğüt’te 7’nci sınıf öğrencilerine ve ilçe öğretmenlerine orijinal örnekli bir çalışma gerçekleştirildi. Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Emre Evçimen tarafından uygulamalı olarak yaptırılan seminerde, öğrenciler sahne gösterilerinden geri durmadılar. Seminer sonrasında matematiği daha da sevdiklerini ifade eden öğrenciler, yöneticilere teşekkür ettiler.