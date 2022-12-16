Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan “Matematik Seferberliği” projesi Bilecik’te hayata geçerken, Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğretim elemanları da bu seferberliğe ortak oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan “Matematik Seferberliği” projesi Bilecik’te hayata geçerken, Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğretim elemanları da bu seferberliğe ortak oldu.

Matematik dersini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak dersin öğrenimini kolaylaştırmak, öğrencilerin matematiği severek öğrenmelerini sağlamak, matematik ve sınıf öğretmenlerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine destek olmak amacıyla hazırlanan “Matematik Seferberliği” projesi hayata geçirildi.

Proje hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, "Milli Eğitim Bakanlığınca ‘Her Yerde Matematik’ anlayışıyla hazırlanan ’Matematik Seferberliği’ TÜBİTAK ve üniversiteler ile ortak yürütülen bir proje olup, bu projede matematiğin soyut bir ders olmaktan çıkarılması ve günlük yaşam becerilerine uyarlanarak kalıcı ve severek öğrenmenin sağlanması amaçlanıyor. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile BŞEÜ arasında yapılan işbirliğinin sonucu olarak BŞEÜ öğretim elemanları Doç. Dr. İlker İnam, Doç. Dr. Figen Uysal, Doç. Dr. Tuğba Yurdakadim, Dr. Öğr. Üyesi Osman Alagöz, Dr. Öğr Üyesi Emrah Haspolat, Öğr. Gör. Dr. Seçil Demiray il merkezi ve tüm ilçelerde çeşitli ilk ve orta dereceli okullarda Aralık ayı içerisinde düzenlenecek toplam 25 popüler matematik konuşmasıyla Matematik Seferberliği’ne katkıda bulunacak" dedi.