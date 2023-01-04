DÜZCE (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘Her yerde matematik’ anlayışı ile başlatılan Matematik seferberliği, Düzce’de artarak devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘Her yerde matematik’ anlayışı ile başlatılan Matematik seferberliği, Düzce’de artarak devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yerde matematik anlayışıyla hazırlanan, matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak, hem kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi, küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla Temmuz 2022’de başlatılan Matematik seferberliğinin tanıtım faaliyetleri Düzce’de devam ediyor.

Bu çerçevede Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç koordinesinde, Strateji Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürü Yaşar Bilir başkanlığında ve proje koordinatörlerinin de katılımlarıyla matematik alanında projeler hazırlandı. Projeyle ilgili öğretmenlerin katılımlarıyla uzaktan eğitim yoluyla bilgilendirme faaliyetleri ve yüz yüze eğitim çalıştayları düzenlendi. Düzce Üniversitesi ile imzalanan işbirliği projesi çerçevesinde matematik alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri, Düzce öğretmenleri ile buluşturuldu ve uygulamaya yönelik yeni stratejiler belirlendi.

Matematik seferberliği çerçevesinde öğretmen ve öğrenciler için yeni bir kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanan ve erişime açılan Matematik Dijital Eğitim Platformunun öğretmenlere tanıtımı yapıldı. Öğrenciler için öğretim programına bağlı olmadan matematiğin günlük hayattaki yerini; animasyonlar, videolar, etkileşimli içeriklerle sunmayı ve matematiği keşfetme süreçlerini desteklemeyi amaçlayan konu özetleri ve konu anlatım videolarıyla sınıf içi öğrenme süreçlerini de destekliyor.

Matematik seferberliği çerçevesinde, öğrencilere matematiği sevdirmek ve derse olan ilgiyi arttırmak adına öğretmenler, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim çalıştayında ve çevrim içi seminerlerde edindikleri bilgi ve becerileri sınıflarında öğrencileri ile uygulamaya başladı.