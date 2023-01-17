Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın çocuk ve gençlerin bilimle iç içe yetişmesi amacıyla hizmete açtığı Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bilim ve eğlencenin birlikte sunulduğu parkın yeni konukları, Bilim ve Sanat Merkezi’nin (BİLSEM) Efeler, Nazilli ve Söke şubelerindeki öğrencileri oldu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın çocuk ve gençlerin bilimle iç içe yetişmesi amacıyla hizmete açtığı Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bilim ve eğlencenin birlikte sunulduğu parkın yeni konukları, Bilim ve Sanat Merkezi’nin (BİLSEM) Efeler, Nazilli ve Söke şubelerindeki öğrencileri oldu.

Efeler Belediyesi tarafından kente kazandırılan Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, Aydın’da ilk olma özelliği taşıyor. Park, yarınların umudu olan gençleri eğlendirirken bilgilendiriyor. Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, açıldığı günden bu yana ülkenin dört bir tarafından gelen misafirlerin yanında uluslararası öğrencileri de ağırladı.

Matematik Seferberliği çerçevesinde BİLSEM’in hayata geçirdiği ve Adnan Menderes Üniversitesi’nin desteklediği ’Üstün Yetenekli Öğrencilerin Doğada Matematik Arayışı: Farklılaştırılmış Eğitim’ projesinin ilk gününde öğrenciler, Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı’nı ziyaret etti. Gençler, parkta bulunan eğitici oyuncakları tek tek inceleyerek bilgiler edindi. Ziyaretin ardından öğrenciler ve öğretmenleri parkta hatıra fotoğrafı çektirdi.

Proje sorumlusu Seda Sevgili Koçak, Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı’nın kent ve eğitim için önemine değindi. Projeyi hayata geçiren Başkan Atay’a teşekkür eden Koçak, “Matematik Seferberliği çerçevesinde biz de öğrencilerimiz için çeşitli projeler hayata geçiriyoruz. Projemize başlangıç adresi olarak da Efeler Belediyesi’nin bu güzel parkını seçtik. Eğitimi eğlenceli hale getirmenin öğrenme süreci üzerinde olumlu etkileri olduğu birçok bilimsel çalışmayla ortaya konulmuş bir gerçek. Efeler Belediye Başkanı Sayın Mehmet Fatih Atay’ın da bu düşünceyle yola çıkarak çocuklar, gençler, öğrenciler ve her yaşta yeni bilgiler edinmek isteyenler için açtığı bu park da bunun en güzel örneklerinden biri. Öğrencilerimiz burada geçirdikleri vakitten çok memnun kaldılar. Oyuncaklar çok çeşitli ve çok öğretici. Parkın yapımında emeği geçen ve bizi burada ağırlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.