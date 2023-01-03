Antalya Bilim Merkezi’nin matematik atölyesine gelen öğrenciler, okullarında olmayan yöntemlerle ve eğlenceli çalışmalarla bu derse olan önyargılarından kurtuluyorlar.

Antalya Bilim Merkezi’nin matematik atölyesine gelen öğrenciler, okullarında olmayan yöntemlerle ve eğlenceli çalışmalarla bu derse olan önyargılarından kurtuluyorlar.

Dokuma Park’taki Antalya Bilim Merkezi’nin matematik atölyesine gelen öğrenciler, okullarında olmayan yöntemlerle eğlenceli çalışmalarla bu derse olan önyargılarından arınıyor. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyine farklı konularda beyin cimnastiği yaptıran matematik oyunları oynayan çocuklar, okullarındaki dersler zorlaştıkça bu dersi yapamayacakları endişelerinden kurtularak evlerine dönüyor.

Zeka oyunlarıyla beyin cimnastiği

İlkokula geometrik şekiller ve çeşitli sayılarla ilgili etkinlikler, ortaokula asal sayılar, origami, devre kurmayla ilgili matematik, liselilere de sudoku benzeri oyunlar, sihirli kare, akıllı zeka oyunları yaptırılıyor. Kendi Pisagor teoremlerini oluşturmak gibi akıl ve zeka oyunlarıyla beyin cimnastiği yapıyorlar. Lise düzeyinde öğretilen Pascal üçgeni gibi konular, ortaokul düzeyine basitleştirilmiş şekilde sunuluyor.

Okuldaki müfredattan kopmadan, öğrencilerin gördükleri derslerin derinlerine indikleri ve ilk kez görecekleri eğitimi verdiklerini belirten atölye lideri Duygu Ecem, matematiğe karşı ön yargıyı kırmak isteyenlerin geldiğini söyledi. Her çocuk matematiği severek eğitime başladığını belirten Ecem, “Sonrasında yaşı büyüyüp dersler zorlaşınca, bir de okul, arkadaşları ve öğretmen faktörü de olumsuzlaşırsa etkileniyorlar. Seçtikleri mesleklerde matematiğin ne kadar önemli olduğunu anlatıyorum. Matematiğin mutfağına girdiği ve mantığını anladıkları zaman kendilerine olan güvenleri geri geliyor. Bu önyargıyı burada kırıyoruz. Öğrenciler buradan eğlenerek çıkıyor’ diye konuştu.