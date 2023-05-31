Öğrencilere, danışman öğretmenlere ve okullara derecelerine göre 2 bin lira ile 500 TL arasında çeşitli ödüller dağıtıldı.

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez ilçede Erdemli Matematik Olimpiyatları yarışması gerçekleştirildi. Toplamda 29 okul, 113 öğrencinin yarıştığı olimpiyatlar 2 tur şekilde gerçekleştirildi. İlk turu geçmeyi başaran 23 öğrenci ikinci tur sınavına girmeye hak kazandı. Bu zorlu sınavda ilk dörde girmeyi başaran öğrencilere para ödülleri verildi. Ayrıca kazanan öğrencilerin danışman öğretmenlerine ve okullarına da ödüller verildi.

Sadece 7. sınıfların katılabildiği yarışmada birinciliği Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin Ortaokulu’ndan Ali Güney Ersen, ikinciliği özel Erdemli Final Ortaokulundan Fatma Eylül Özer, üçüncülüğü Erdemli Milli İrade Ortaokulundan Batuhan Uyanık, dördüncülüğü Erdemli Milli İrade Ortaokulundan Nazlı Kahveci elde etti.

Öğrencilerin danışman öğretmenleri Abdullah Avcı, Merve Çelikel Erensoy ve Mehmet Cırık da ödül kazandı. Dereceye giren okullardan birinciliği Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin Ortaokulu, ikinciliği Erdemli Milli İrade Ortaokulu, üçüncülüğü Özel Erdemli Final Ortaokulu, dördüncülüğü Çeşmeli Ortaokulu elde etti.

Erdemli Öğretmenevinde düzenlenen törende başarı ödülleri Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ve Mersin Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Hatice Nedret Özgen, Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Gülburnu, Araştırma Görevlisi Havva Solak tarafından verildi.

Ödül töreni sonrasında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, ilçede ilk kez matematik olimpiyatları yarışması düzenlediklerini belirterek, "Öğrencilerimiz arasındaki matematik dersine olan önyargıyı yıkmak, ilgiyi arttırmak ve yetenekli gençleri keşfetmek, bu yetenekli gençlerin başarılarını ödüllendirmek istedik. Etkinliklerimizi geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.