Matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla başlatılan matematik seferberliği dahilinde Bayburt’ta Matematik Öğretimini Geliştirme Çalıştayı düzenlendi.

Matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla başlatılan matematik seferberliği dahilinde Bayburt’ta Matematik Öğretimini Geliştirme Çalıştayı düzenlendi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Bayburt Belediyesi Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, Bayburt Üniversitesi akademisyenleri ve öğretmenlerin katıldığı çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Protokol konuşmalarının ardından akademisyenler ve öğretmenler atölye çalışmalarını gerçekleştirdi. Vali Cüneyt Epcim de atölye çalışmalarını ilgiyle takip etti.

Programda konuşma yapan Vali Cüneyt Epcim, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bayburt Üniversitesi tarafından yapılan çalıştayın ilimize katkı sağlayacağını belirtti. Matematik Öğretimini Geliştirme Çalıştayı’na katılan nitelikli bir insan kaynağının olduğunu ifade ederek bu çalışmanın hayırlı olması temennisiyle Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Mutlu Türkmen’e, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’e, akademisyenlere ve öğretmenlere iş birliği içinde çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney açılış konuşmasında, “Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan projeyi desteklemek ve üniversite ile milli eğitim arasında daha etkili bir çalışma ortamı oluşturmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Bayburt Üniversitesi arasında tarafların mutabakatıyla "Matematik Seferberliği" üzerine 14 Haziran 2022’de iş birliği protokolü imzalandı. Haziran ayından itibaren belli bir planlama doğrultusunda gerçekleşen çalıştay ve seminerlerde öğretmenlerimiz ve akademisyenlerimiz bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundular. Bu buluşmalarda matematik öğretiminde karşılaşılan sorunlar, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri, eğitimde ve matematik alanında sürdürülen iyi örnekler üzerinde duruldu. Bu anlamda eğitim öğretime ve matematik seferberliğine katkı sunan başta Rektörümüz Mutlu Türkmen olmak üzere Eğitim Fakültesi Dekanımız Sedat Maden’e, siz değerli akademisyenlerimize ve farklı branş ve kademelerdeki öğretmenlerimize huzurlarınızda teşekkür eder, saygılar sunarım.” dedi.

Matematik Öğretimini Geliştirme Çalıştayı, matematik seferberliğine destek veren Bayburt Üniversitesi akademisyenleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlerine teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle tamamlandı.