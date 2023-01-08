Balıkesir’in Altıeylül ilçesindeki Kadriye Kemal Gürel İlkokulunda Milli Eğitim Bakanlığının matematik seferberliği çerçevesinde oluşturulan “Matematik İstasyonu” ve “İngilizce Sokağı”nın açılışı gerçekleştirildi. “Duyun, Görün, Yaşayın Müzik İçimizde” ve “Atalarımızla Oyunlarda Buluşuyoruz” adlı projeler dahilinde öğrencilerin ebeveynleriyle birlikte tasarladıkları müzik aletleri ve unutulmaya yüz tutmuş oyuncaklar sergilenecek.

Balıkesir’in Altıeylül ilçesindeki Kadriye Kemal Gürel İlkokulunda Milli Eğitim Bakanlığının matematik seferberliği çerçevesinde oluşturulan “Matematik İstasyonu” ve “İngilizce Sokağı”nın açılışı gerçekleştirildi. “Duyun, Görün, Yaşayın Müzik İçimizde” ve “Atalarımızla Oyunlarda Buluşuyoruz” adlı projeler dahilinde öğrencilerin ebeveynleriyle birlikte tasarladıkları müzik aletleri ve unutulmaya yüz tutmuş oyuncaklar sergilenecek.

“Minikçe Bir Keşiftir Matematik” projesi çerçevesinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Kadriye Kemal Gürel İlkokulu Müdürü Kerem Osmanoğlu, matematiği günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla başlatılan “Matematik Seferberliği”ne destek olmak amacıyla “Minikçe Bir Keşiftir Matematik” projesi başlattıklarını belirtti. Projeyle matematik öğretimini kolaylaştırmak, yaygınlaştırmak, bireyin hayatı anlamasını, yorumlamasını ve hayatın içinde rasyonel bir şekilde yol yürüyebilmesini sağlamak, öğrencileri 21. yüzyıl dünyasına matematik yetenekleri ile hazırlamak, matematik dersine karşı önyargıları yıkmak ve matematik dersinin en sevilen ders olmasını sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Osmanoğlu, "Zorla ve zorlukla değil eğlenceli ve verimli bir şekilde matematik öğretimini sağlamak, matematik alan becerilerini günlük hayatla ilişkili hâle getirebilmek amaçlanıyor. Projenin sınıf ortamında uygulanması, Matematik Koridoru, Matematik İstasyonu, okul oyun alanlar oluşturulması aşamaları tamamlanan proje ilimizde ilk olma özelliği taşıyor" dedi.

Eğitimde sanatı kullanarak çocukların sosyal yaşama kazandırılması gerektiğini söyleyen Osmanoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Sanata ilgisi olan ve müzik kulağı olan çocukların yeteneklerinin keşfedilmesi ve sonrasında profesyonel müzik eğitimi veren kurumlara yönlendirilmesi, çocuklarda yetenekleri dahilinde enstrüman çalma ilgisi uyandırmak, sanatsal hobiler kazandırılarak beceriyi hayat boyu devam ettirerek serbest zamanlarını iyi değerlendiren bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, STEM dahilinde düşünce ile çözümler üreten, çözümleri ürünlere dönüştürebilen bireyler yetiştirmek amacıyla yürütülen ’Duyun, Görün, Yaşayın Müzik İçimizde’ projesi dahilinde Necatibey Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü akademisyen ve öğrencileri ile işbirliğine gidildi. Öğrencilerimiz bölümün orkestra dersine misafir oldu. Her öğrenci, atık malzemelerle ve ailenin de katkılarıyla STEM eğitimi ile de ilişkili olan üç boyutlu olarak istedikleri bir çalgı aletini tasarladı. Atalarımızdan bize kalan milli kültürümüz olan bu unutulmaya yüz tutmuş oyuncakları daha fazla çocuğa tanıtıp kültür aktarımını sağlamak amacıyla yürütülen ’Atalarımızla Oyunlarda Buluşuyoruz’ adlı projeler dahilinde öğrencilerimiz büyüklerimizin oynadığı oyunları ve oyuncakları araştırarak edindikleri bilgileri diğer arkadaşlarıyla paylaştı. Unutulmaya yüz tutmuş oyuncakları buldu veya aileleriyle birlikte tekrardan yaptı. Bu sayede öğrencilerin daha önce hiç görmedikleri oyuncaklarla dokunmaları ve oynamaları sağlandı. İlkokul dönemindeki çocuklarımız somut işlemler döneminde oldukları için görsellerle gizil öğrenmelerini desteklemek amacıyla ’İngilizce Sokağı’ hayata geçirildi" dedi.

Açılış İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren’in katılımlarıyla gerçekleşti.