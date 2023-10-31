Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneği (BAYPROJE) tarafından kurulan Matematik Atölyesi’nin 30 öğrencisi MucitPark Bilim ve Fikir Atölyesi çalışmalarına katıldılar.

Bayburtlu akademisyen Prof. Dr. Rıfat Yıldız’ın emekli ikramiyesini vakfederek mekân sorununu çözmesinin ardından BAYPROJE tarafından kurulan ve tüm finansmanı dernek tarafından karşılanan Matematik Atölyesi yeni dönemde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

2017 yılından bugüne faaliyetlerini sürdüren Matematik Atölyesi’nin 30 öğrencisi Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren MucitPark Bilim ve Fikir Atölyesi’nde çalışmalara katıldılar.

Öğretmen Merve Yavuz gözetiminde MucitPark Bilim ve Fikir Atölyesi deneyimi yaşayan öğrenciler, atölyelerde verilen derslere katılarak, fikirlerini paylaştılar.

BAYPROJE Başkanı Prof. Rıfat Yıldız, MucitPark’ın Robotik Kodlama, Sosyal İnovasyon, Fen Bilimleri, Ahşap İşçiliği, Sanal Gerçeklik, Bilgisayar Oyunları Üretimi, Havacılık, Maker, ve Stem Atölyelerinin olduğunu, öğrencilerin bu atölyelerdeki çalışmaları deneyimleyerek, kendilerine yeni ufuklar belirleyeceklerini düşündüklerinde böyle bir gezi düzenlediklerini söyledi. Prof. Yıldız, öğrencilerine ufuk açacak gezilerin süreceğini belirtti.