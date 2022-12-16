Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan Matematik Seferberliği çerçevesinde Sivas Lütfi Abay İlkokulunda Matematik Pazarı oluşturuldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan Matematik Seferberliği çerçevesinde Sivas Lütfi Abay İlkokulunda Matematik Pazarı oluşturuldu.

Öğrenci ve öğretmenler tarafından oluşturulan Matematik Pazarına İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan da katıldı.

Okul Müdürü Fuat Ercan oluşturulan pazar hakkında Aslan’a bilgi verdi.

Ercan, Matematik Seferberliği çerçevesinde düzenlenen etkinlikte öğrencilerin matematik becerilerinin geliştirilmesi ve matematiği eğlenerek öğrenmelerinin hedeflendiğini belirtti.

Okulda bulunan çok amaçlı salonunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler ile bir araya gelen Aslan, bir süre öğrenciler ile sohbet ederek etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra okulda görev yapan öğretmenler ile bir araya gelen Aslan, okulda yürütülen proje ve çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.