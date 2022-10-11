Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya Maşuklu Mahallesi’nde yer alan, tamamen kullanılamaz ve tehlikeli bir hale gelen koruluğu yenileyerek törenle hizmete açtı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya Maşuklu Mahallesi’nde yer alan, tamamen kullanılamaz ve tehlikeli bir hale gelen koruluğu yenileyerek törenle hizmete açtı.

Açılış, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Hatay milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, CHP’li yöneticiler, mahalle muhtarları ve vatandaşların yoğun katılımıyla yapıldı.

Hatay’ın dünyadaki yeşil şehirler arasına girmesi için çalıştıklarını söyleyen Başkan Savaş, “Bugün burada bir yapanları konuşacağız bir de olanları yıkanları konuşacağız. Biz hep yapım aşamasında, yapım için mücadele eden ve aynı zamanda Hatay’ı yeşillendiren, Hatay halkını hem ruhen hem de bedenen geliştiren projeler yapıyoruz. Herkes Hatay’ı tarih şehri, kültür, medeniyet, gastronomi, EXPO şehri olarak biliyor ama biz 1 yıl önce yeşil mutabakata imza attık. Artık yeşil şehirler arasına girmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.