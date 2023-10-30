Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 4.5 yıl boyunca hayata geçirdiği hizmet ve eserleri paylaştı. Kartepe Alabalık Vadisi’nin turizm açısından önemli olduğunu söyleyen Başkan Kocaman, "Artık vadi huzurlu, sakin zamanlarına geri denecek. Orman içerisinde ATV güzergahı belirledik. Artık ATV’ciler kendi güzergahlarının içerisinde dağ yoluna hiç girmeden, dağ yolunun üstünden geçerek, hiç kimseyi rahatsız etmeden, eğlencelerine devam edecekler" dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman 4.5 yıl boyunca hayata geçirdiği hizmet ve eserlerini düzenlenen toplantıda anlattı. Önemli çalışmalara imza attıklarını söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Doğum yapan kardeşlerimizin, evlatlarımızın yanına gidiyoruz, evlatlarını yetiştirmelerine destek oluyoruz. Çocuklarımızın sünnetlerini organize ediyoruz, oyunlarını, eğlencelerini organize ediyoruz. Askere gönderiyoruz, aşları geliyor iş bulmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evleniyorlar nikahlarını kıyıyoruz. Sonra baba oluyorlar, büyüyorlar, iş veriyorlar, sanayici oluyorlar. Hayatın her aşamasını birlikte paylaşıyoruz. Doğumdan ölüme kadar, her yerde belediyenin var olduğunu hep birlikte görüyoruz. Bu kadar önemli görevleri yapan belediyenin, gerçekten çok başarılı çalışmalara imza atması lazım" diye konuştu.

"Sürekli büyüyoruz, nüfusumuz artıyor ve bu ihtiyaçları karşılıyoruz"

Bu dönemde hizmete kazandırdıklarını anlatan Başkan Kocaman, "Kocaeli’nin en büyük camisi Kartepe’de yapıldı, çok kısa süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Kartepe’ye Kent Kütüphanesi yaptık. Kartepe’nin ilk defa bin metrekarelik bir kütüphanesi oldu. Kartepe’de ilk kez sanat evimiz oldu. İlkokuldaki evlatlarımızın resimlerini sergileyecekleri, öz güvenlerini arttıracakları yeni sanat evimiz var. Yunus Emre Kültür Merkezi gibi nikahlarımızın hızlı bir şekilde kıyılabileceği, evlendirme memurluğunun içinde olacağı, tiyatroların sergilenebileceği, konserlerin yapılabileceği ve muhtelif amaçla kullanılabilecek çok kapsamlı ve Kartepemize yakışacak gerçek bir kültür merkezinin çalışmalarına başladık. 7 bin 500 metrelik kent çarşımızda salı pazarımızı, antika pazarımızı kuruyoruz. Ablalarımızın ürettiği ürünlerin satışına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ulus pazarını kuruyoruz. İçinde kafeleri, restoranları, mescitleri var. Gerçekten Kartepe’mize çok değerli katkı sunduğunu düşünüyorum. 55 bin 880 metre imar yolu açmışız. Sürekli büyüyoruz, nüfusumuz artıyor ve bu ihtiyaçları karşılıyoruz. Ormanya’nın gelişmesi için 2. etap proje çalışmaları devam ediyor. Cadde ve sokaklarımızı yenilemeye devam ediyoruz. Bu dönemde 191 bin ton asfalt sermişiz. Bisiklet yolları yapmaya çalışmışız. Bisiklet tamirini çok kolaylaştıracak, çocuklarımıza destek verecek on lokasyonda tamir noktaları oluşturmuşuz" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımızın İngilizce bilme seviyesinin çok yeterli olmadığını gördük"

Köseköy yüzme havuzunun devreye aldığını söyleyen Başkan Mustafa Kocaman, "Burada 7 bin 233 evladımız spor yapmaya, yüzmeye devam ediyor. Ahmed-i Hani Kültür ve Taziye Merkezi’mizi hep birlikte açtık ve çok yoğun bir şekilde hemşehrilerimizin sadece taziyesinde değil, diğer faaliyetlerinde de kullanılmaya devam ediliyor. Suadiye’de eski okul binasını yeniledik ve kadın spor merkezi alanına dönüştürüyoruz. Kartepe’de okuyan 10 bin gencimizle bir araya gelme fırsatı bulduk. Çocuklarımızın İngilizce bilme seviyesinin çok yeterli olmadığını gördük. Bugün iş dünyasına atılmaya başladığınızda, rekabete girmeye kalktığınızda ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Şu anda 237 sınıfta bin 700 çocuğumuza kitabı, defteri kalemi dahil her şeyi tamamen Kartepe Belediyesi’ne ait olmak üzere ücretsiz İngilizce dersi veriyoruz. Kartepe Dil Merkezi (KADİM), özel İngilizce okuludur ve çocuklarımız burada hizmet almaya devam ediyor. Kartepe Genç Akademi Okulu 2’yi açtık. Kartepe Belediyespor’da 821 evladımıza lisanslı spor yaptırma şansı yakaladık. Amatör spor kulüplerine madden, manen çok ciddi destekler vermeye çalıştık. Futbol sahası açtık" ifadelerini kullandı.

"Ketenciler Doğal Yaşam Oteli yaptık"

Kartepe’nin turizm başkenti olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Kocaman, "Festivallerimizi yapmaya devam ediyoruz. Festivalimizin ikincisi yaptık, inşallah üçüncüsünü şartlar uygun olursa yapacağız. İkinci yaptığımız festivalde yaklaşık 40 bin kişiyi misafir ettik. Yine turizm destinasyonları oluşturabilmek açısından Osmanlı Günlük Yaşam Müzesini devreye soktuk. Uzuntarla Çerkez Müzesini açmak üzereyiz, inşaatı tamamladık. Ketenciler Mahallemizde kültür evi yapıyoruz, açılışını yapmak üzereyiz. Çuhane Fabrikası Restorasyonu ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Açık hava yazlık sinemamız biraz nostalji oluyor, hemşehrilerimiz çok sevdi. Turizm diyoruz, doğa turizm diyoruz ama kış turizmi pahalıdır. Çok kolay değildir. Halkın gerçekten ulaşması ve bu ayrıcalığı yaşaması çok kolay değildir. Biz istedik ki bu dönem halkımızın daha kolay ulaşabileceği lokasyonlar oluşturalım. Kartepe’ye gelen insanlarımızın ekonomik durumu ne olursa olsun Kartepe’nin tadını son derece güzel şekilde çıkarabilmeli. Kuzuyayla’da teleferik yapıyoruz değil mi? Kuzuyayla bir milli park. Bölgenin en güzel parklarından bir tanesidir. Burada bungalovlar, restoranlar, seyir terası, etkinlik alanları olacak. Çalışmalar devam ediyor ve kısa sürede açılışı yapılacak. Kartepe’de konaklama ve bungalov hizmeti her geçen gün gelişiyor. Tabi burada konaklamak çok kolay değil. Geceliği 3-5-7-10 bin TL olanlar var. Belediyemize ait Ketenciler Doğal Yaşam Oteli yaptık. Burayı doğal yaşam oteli olarak kullanacağız, sadece açılışı yapması kaldı. Çok daha uygun fiyatlarda Kartepe’ye gelen misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz bir otelimiz var artık. Antik Köfteye rağbet çok fazla. İnsanlar güveniyor. Derbent Kahvaltı Evi’nde çok uyguna vatandaşlarımız kahvaltı yapabiliyor" dedi.

"Orman içerisinde ATV güzergahı belirledik"

Kartepe Alabalık Vadisi’nin daha düzenli hale geleceğini anlatan Kocaman, "Kartepe’de ATV, zipline hareketliliği başlayınca gürültü oluştu ve şikayete konu oldu. Maşukiye, Kartepe’nin turizm başkentidir ama çok bedeller ödemiştir. ATV’ci kardeşlerimiz kooperatif kurdular ve Kartepe’ye binlerce turist getiriyorlar. Üstelik getirdikleri turistler de çok büyük paralar harcıyor. Bizim Güzelbahçe mesire alanımız vardı. Kardeşlerimize ihaleyle verdik. Onlar bu çalışmayı yaptılar ve çok kısa süre içerisinde çıkacaklar, hatta çıktılar da diyebilirim. Vadi, oradaki hareketsizlikten çıkıyor. Artık vadi huzurlu, sakin zamanlarına geri dönecek. Adrenalin, heyecan bitecek mi? Hayır. Biz ATV’lerle atlamaya zıplamaya devam edeceğiz. Orman içerisinde ATV güzergahı belirledik. Artık kendi güzergahlarının içerisinde dağ yoluna hiç girmeden, dağ yolunun üstünden geçerek, hiç kimseyi rahatsız etmeden, eğlencelerine devam edecekler" diye konuştu.

"Kartepe çok daha özel ve dünya turizm başkentlerinde anılan ilçelerden birisi olacak"

Teleferik projesinden de bahseden Kocaman, "Teleferik projesi Kartepe’de uzunca zaman konuşuluyordu, hayaldi, gerçek oldu. Bitmesine çok az kaldı. Tüm direkleri takıldı, halat montajına başlandı. Kartepe Belediyesi olarak bizim de çok emeğimiz var. Bu şehir projeyi 50 yıldır istiyordu. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Kartepe’nin vizyonunu ve duruşunu etkileyecek projedir. Kartepe çok daha özel ve dünya turizm başkentlerinde anılan ilçelerden birisi olacak. Teleferik sadece ulaşım aracı değil, dünyaya yayılan bir mesaj. Biz de varız mesajı. Kartepe olarak biz de varız diyoruz" şeklinde konuştu.