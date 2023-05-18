Marmaris Master Cup Basketbol Turnuvası 18-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında 6. kez düzenlenecek. Bu yıl turnuvada yurtiçi ve yurtdışından 48 takım, 650 sporcu mücadele edecek.

Bir zamanlar basketbol sahalarında fırtınalar estirmiş master basketbolcular Marmaris Belediyesi’nin de destekçileri arasında yer aldığı Marmaris Master Cup Basketbol turnuvasında 6. kez bir araya gelecek. Amiral Orhan Aydın Kapalı Spor Salonu’nda, 4 gün boyunca sabah 09.00 ile 21.00 saatleri arasında oynanacak heyecan dolu maçlar basketbolseverlere heyecanlı saatler yaşatacak. Bu yıl turnuva katılımcıları arasında Almanya, İngiltere, Hırvatistan, Sırbistan, Hollanda, Amerika ve Yunanistan’dan da master basketbolcular yer alacak. Marmaris Belediyesi’nin desteği ile organize edilen Marmaris Master Cup karşılaşmaları, A klasmanı 14 hakem tarafından yönetilecek. 4 gün sürecek Turnuvada 90 maç oynanacak. 21 Mayıs Pazar günü oynanacak final maçları sonrasında düzenlenecek kupa töreniyle turnuva son bulacak. Tüm basketbolseverleri karşılaşmaları izlemeye davet eden organizasyon komitesi, bu yıl yüksek bir katılımla gerçekleştirilecek turnuvanın heyecan dolu ve çekişmeli maçlara ev sahipliği yapacağını kaydetti.