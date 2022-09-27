Yunanistan’ın Selanik şehrinde düzenlenen 2022 Balkan Master Atletler Şampiyonası’nda milli formayla yarışan Denizlili atlet, altın madalya kazandı.

Yunanistan’ın Selanik şehrinde düzenlenen 2022 Balkan Master Atletler Şampiyonası’nda milli formayla yarışan Denizlili atlet, altın madalya kazandı.

23-25 Eylül 2022 tarihleri arasında, Yunanistan’ın Selanik şehrinde yapılan 2022 Balkan Master Atletler Şampiyonası’nda dereceye girenler belli oldu. Selanik Kaftancıoğlu (Kaftanzoglio) Stadyumu’nda düzenlenen yarışmaya Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Yunanistan dahil toplam 13 Balkan ülkesinden 700’e yakın master atletin katıldı.

2022 Balkan Master Atletler Şampiyonası’na Türkiye’den 14 kadın ve 48 erkek olmak üzere toplam 62 atlet, Milli Takım olarak yarışmada yer aldı. Şampiyonada Denizli’den katılarak milli formayı ilk kez giymeye hak kazanan Mahir Akbaba, büyük yarışmada derece elde ederek altın madalyayı kazandı.

İlk kez milli formayı giyip Selanik’te düzenlenen yarışmada dereceyle dönen Mahir Akbaba, Son 6 aydır Balkan Şampiyonası’na hazırlandığını söyledi. Akbaba, “Türkiye’miz adına 60 ila 80 arası madalya beklentisiyle koşu, gülle, çekiç, disk atma, yüksek, ciritle, 3 adım, engelli atlama ve bayrak gibi kategorilerde yarıştık. Yaklaşık 3 yıldır atletizmle uğraşıyorum. Son 6 aydır da bu Balkan Şampiyonası’na hazırlanıyordum. İlk kez milli formayı giydim ve ilk uluslararası deneyimim oldu. Bin 500 metre, 5 bin metre ve 4 bin 400 metre bayrak yarışlarında Türkiye’mizi temsil ettim. Çok iddialı, kaliteli ve üst düzey rakiplere karşı oldukça yüksek tempolarda koşacağımızı biliyordum. Kendime kalbimden, beynimden, bedenimden, bacaklarımdan gelenin maksimumunu yansıtacağımın sözünü vermiştim. 4 bin 400 metre bayrak yarışında Türkiye Milli Takımı olarak 40-44 yaş grubunda Balkan Şampiyonluğu’na koştuk. İnanın çok mutluyum ve gururluyum. Ne mutlu Türküm diyene” dedi.