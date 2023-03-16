Nazilli Belediyesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyeleri tarafından Mastaura Antik Kenti’nde yapılan arkeolojik kazıların yeni kitabı yayımlandı. “Disiplinler Arası Çalışmalarla Mastaura” adlı kitapta Mastaura Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarında elde edilen veriler disiplinler arası çalışmalarla bilim dünyasına sunuldu.

Titiz bir şekilde yürütülen araştırmaların yer aldığı kitapta Mastaura ve çevresinin jeolojisinden etnoarkeolojisine, fauna ve florasından turizmine, tarihinden arkeometrik araştırmalara kadar birbirinden farklı konular geniş çaplı olarak ele alındı. Arkeoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Sedat Akkurnaz ve Dr. Öğr. Üyesi Arzu Özver ile Didim Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr. Gör. Aytekin Kalkan’ın editörlüğünü yaptığı kitaba farklı üniversitelerden ve farklı bilim alanlarından pek çok uzman akademisyen de katkı sağladı. ADÜ Tarih Bölümünden Prof. Dr. Hüseyin Üreten ve Doç. Dr. Bülent Çelik, Biyoloji Bölümünden Prof. Dr. Ali Çelik, Nazilli İİBF Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Bilge Doğanlı, Didim Meslek Yüksekokulundan Öğr. Gör. Eren Gönül uzmanlık alanları dahilinde Mastaura Antik Kenti ile ilgili makale yazarak kitaba katkı sundu.

"2020 yılından bu yana yürütülen çalışmalar var"

Konusunda uzman akademisyenler tarafından hazırlanan kitabın arkeoloji bilimine ciddi katkılar sunacağını kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Nazillimizde yer alan Mastaura Antik Kenti’nde 2020 yılından itibaren yürütülen arkeolojik çalışmalardan elde edilen disiplinler arası veriler bu kitapta değerlendirilmiştir. Kitap, Mastaura ile ilgili önemli değerlendirmeler içermekte, arkeoloji bilimine katkı sağlamakta, literatüre yeni bilgiler eklemektedir. Mastauramızın adının yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada duyurulması için bugüne kadar ciddi çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarımızı kalıcı hale getiren ve gelecek nesillere en doğru şekilde aktarılması için bilimin ışığında bizlere bu kitabı hazırlayan kıymetli akademisyenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.