Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir vatandaş, tarlasında yetiştirdiği ve masraflarını çıkardıktan sonra kalan turpları mahalle ve bölge halkına bedava dağıtma kararı aldı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir vatandaş, tarlasında yetiştirdiği ve masraflarını çıkardıktan sonra kalan turpları mahalle ve bölge halkına bedava dağıtma kararı aldı.

İlçeye bağlı kırsal İğde Mahallesi’nde yaşayan Hasan Kodaz, 6 dönümlük arazisine turp ekti. Yetiştirdiği turpların hasadını yapan Kodaz, ürünün bir kısmını satarak masraflarını çıkardı. Kodaz, tarladaki kalan turpları ise mahalle ve çevre halkına bedava dağıtma kararı aldı.

Kodaz, vatandaşların istedikleri ve ihtiyaçları kadar turpu tarladan alabileceğini belirterek, “Tarlama bir süre önce turp ektim. 6 dönümde turp yetiştirdim. Bir kısmını sattıktan sonra kalanını da ücretsiz olarak dağıtmak istedim. Mahalle halkımıza ve çevredeki vatandaşlara helali hoş olsun. İstedikleri kadar gelip alabilirler. Turp almak isteyenler, tarladan toplayabilirler” ifadelerini kullandı.