Antalya’nın Serik ilçesinde daha önce restoranda müşterilerle birlikte kahvaltı yapan ve zabıta çalışanlarının maskotu haline gelen karganın, kedi korkusuyla evden kaçan firari karga olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 40 kilometreden onu almaya gelen ancak yine olduğu yerde bulamayan sahibi, adını ‘Zeytin’ koyduğu kargayı gece gündüz arıyor.

Antalya’da yavru kargayı sahiplenen Özyücel ailesi, bebek gibi baktıkları karganın kaybolmasıyla büyük üzüntü yaşadı. Karga sahibi Sedat Özyücel, ‘Zeytin’ ismini verdikleri karganın Serik ilçesi, Boğazkent turizm merkezi sahilinde restoran ve zabıta çalışanlarına konuk olduğunu sosyal medyada yapılan paylaşımlardan gördü. Bunun üzerine kargayı bulmak için geldiği bölgede karganın uzun zamandır gelmediğini öğrenince hayal kırıklığına uğradı.

"Kedi korkusuyla kaçtı"

Yavruyken beslemeye başladığı kargayı bulmak için aramaya devam edeceğini anlatan Sedat Özyücel, "Evde ona aynı bir çocuk gibi baktık. O da bizi annesi, babası gibi benimsedi. Hiç ayrılmazdı bizden ama kedinin korkusundan kaçtı" dedi.

Kargayı bulması halinde tekrar eve götüreceğini belirten Sedat Özyücel, "Evde yetiştirdiğim kargayı yavruyken almıştım. Bir kediden korkmasıyla kaçtı ve bir daha geri gelmedi. Şu anda onu arıyorum. Bulursam geri eve götüreceğim. Daha önce kargayla omzumda markete giderdim. Benimle beraber dışarıda gezerdi. Omzumdan inmezdi. Karga çok zeki bir hayvan. Hiçbir hayvanda ben böyle bir akıl görmedim. Bir insanın ne yapacağını hissediyor. Evde hanımın kucağından inmezdi. Nereye gitse arkasından gelirdi. İsmini Zeytin koymuştuk. İsmini söylediğim vakit hemen gelirdi. Evde ona aynı bir çocuk gibi baktık. O da bizi annesi, babası gibi benimsedi. Hiç ayrılmazdı bizden ama kedinin korkusundan kaçtı. Dışarıda da insanlardan kaçmayacağını düşünüyorum. Çünkü öyle alıştı" şeklinde konuştu.