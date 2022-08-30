Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temini noktasında çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temini noktasında çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

MASKİ ekipleri tarafından Akhisar ilçesine bağlı Kapaklı Mahallesine yeni bir su kaynağı kazandırmak için sondaj kuyusu açma çalışmalarına başlanırken, Yunusemre ilçesine bağlı Karaali mahallesinde 5 milyon TL yatırım bedeliyle başladığı 6 kilometrelik içme suyu şebeke hattı döşeme çalışması tamamlandı.

Kapaklı Mahallesinde sondaj çalışmaları başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Kapaklı Mahallesine yeni bir su kaynağı kazandırmak için sondaj kuyusu açma çalışmalarına başladı. Mahalle muhtarı Murat Gökçe, “Mahallemizde su yetersizliği nedeniyle sıkıntı yaşıyorduk. Sorunumuzu MASKİ Genel Müdürlüğüne bildirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde mahallemizde gerekli çalışmalar hemen başladı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı şube müdürlerimiz de çalışmaları titizlikle yakından takip ediyorlar. Mahalle sakinlerimiz ve şahsım olarak bu çalışmayı alkışlıyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Karaali’deki 6 kilometrelik içme suyu hattı döşeme çalışması tamamlandı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Karaali mahallesinde 5 milyon TL yatırım bedeliyle başladığı 6 kilometrelik içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmasını tamamladı. Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer de, büyüyen ve gelişen Manisa’nın ihtiyaçlarına çözüm üretecek çalışmalara imza attıklarını belirtti.

İhtiyaçlar doğrultusunda vatandaşların sorunlarına anında çözüm getiren MASKİ, Yunusemre ilçesine bağlı Karaali mahallesinde başladığı 6 kilometrelik içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmasını tamamladı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen önemli projenin yatırım bedeli 5 milyon TL oldu. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer de, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir ile birlikte abone bağlantısı işlerini yerinde inceledi.

Büyüyen ve gelişen Manisa’nın ihtiyaçlarına kalıcı çözüm

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, büyüyen ve gelişen Manisa’nın ihtiyaçlarına çözüm üretecek çalışmalara imza atıyoruz. Karaali Mahallemiz de her geçen gün büyüyen önemli yerleşim yerlerimizden biri. Bu bölgede su sıkıntısı yaşanmaması için 6 kilometre içme suyu hattı döşeme çalışmamızı tamamladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde Karaali’ye daha verimli, daha kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyu ulaşması için yoğun bir tempoda çalıştık. Karaali’ye hayırlı olsun” dedi.