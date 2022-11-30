Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü bereketli Gediz ve Bakırçay Havzalarını korumak için yatırımlarına hızla devam ederken Sarıgöl ilçe merkezi için inşa ettiği atıksu arıtma tesisinde betonarme imalatlar da tamamlandı ve teknik donanım ile ekipmanların montaj çalışmalarına başlandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü bereketli Gediz ve Bakırçay Havzalarını korumak için yatırımlarına hızla devam ederken Sarıgöl ilçe merkezi için inşa ettiği atıksu arıtma tesisinde betonarme imalatlar da tamamlandı ve teknik donanım ile ekipmanların montaj çalışmalarına başlandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, çevreci yatırımlarla Manisa’nın doğasını korumak için çalışmalarına devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisi ilçeye hizmet için artık gün sayıyor. 55 milyonluk tesiste, betonarme imalatların tamamlanmasının ardından teknik donanım ve ekipmanların montajlarına başlandı.

Sarıgöl merkeze yakın 17 kırsal mahallenin de faydalanacağı tesis, Gediz Nehri’nin temizlenmesinde büyük öneme sahip olacak ve günlük 2 bin 800 metreküp evsel nitelikli atıksu arıtılacak.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, “Sarıgöl ilçemiz için önemli bir yatırım hayata geçiriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün vizyonu ile ilçemizde hayata geçireceğimiz Atıksu arıtma tesisinde çalışmalar artık yapının ve tesisin çalışmasını sağlayacak teknik donanımlar ve ekipmanların montajı ile devam ediyor. Çevre düzenlemelerinin ardından tesisimiz ilçemize hizmet vermeye başlayacak. Çalışmalarda son aşamada olduğumuzu belirtmek isterim. Gediz ve Bakırçay Havzalarının, bereketli topraklarımızın korunması noktasında yürüttüğümüz proje ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Manisa bırakma hedefindeyiz. Yaptığımız yatırımlar sadece Manisa’mızı değil, Ege Bölgesi’ni de koruyacak nitelikte” dedi.