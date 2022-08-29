Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kanalizasyon ve yağmur suyu bacalarını yükseltme çalışmalarında asfalta herhangi bir zarar vermemek için son teknoloji punch aracını bünyesine kattı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kanalizasyon ve yağmur suyu bacalarını yükseltme çalışmalarında asfalta herhangi bir zarar vermemek için son teknoloji punch aracını bünyesine kattı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde uzun süredir kullanılan punch adı verilen asfalt kesme makinesinde son teknoloji bir sisteme geçildi. İl genelinde yürütülen çalışmalarda kanalizasyon ve yağmur suyu bacası yükseltme işlerinde asfalta herhangi bir zarar verilmemesi için yol düzgün bir şekilde kesilerek müdahalede bulunuluyor. Kamu kaynaklarının korunmasında büyük öneme sahip çalışma ile yola zarar vermeden çalışma yapılıyor.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Yollarımız herhangi bir zarar görmesin diye punch adı verilen asfalt kesme makinesini uzun bir süreden beri kullanıyoruz. Bildiğiniz üzere Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde asfalt serme işlerinde rekor üstüne rekor kırıyor. Yapılan bu yollarda muayene bacası yükseltme işlerinde asfaltı kırmadan punch aracımız ile yükseltme çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde kamu kaynaklarını korumak için, yapılan milyon liralık yatırımların deformasyona uğramaması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.