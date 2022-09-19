Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Salihli ilçesine bağlı Kapancı Mahallesinde kısmi yağmur suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirilirken, Sarıgöl ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi’ne saniyede 4,5 litre verime sahip yeni bir sondaj kuyusu daha açıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Salihli ilçesine bağlı Kapancı Mahallesinde kısmi yağmur suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirilirken, Sarıgöl ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi’ne saniyede 4,5 litre verime sahip yeni bir sondaj kuyusu daha açıldı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Salihli ilçesine bağlı Kapancı Mahallesini ziyaret etti. Ziyarette; Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Depolar Sevk ve İdare Şube Müdürü Tunca Doğan, Kanalizasyon Dairesi Şube Müdürlerinden Necip Kurtarıcı, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün ve MASKİ İlçe Şefi Ramazan Tuğrul Kacar da yer aldı. Çevik, ilk olarak daha önce döşenen 400 metrelik yağmur suyu hattı güzergahında incelemelerde bulundu. Mahalle Muhtarı Ali Ortayol ile de görüşen Çevik, yapılması planlanan ilave hat döşeme işi için ekiplerin gerekli kontrolleri gerçekleştireceğini ifade etti. Ziyaretin sonunda Mahalle Muhtarı Ali Ortayol’a, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün hediyeleri takdim edildi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “17 ilçemizin tamamında vatandaşımızın yanındayız. Çalışmaları bizzat mahallelere giderek yakından takip ediyoruz. Kapancı Mahallemizde bu yıl içerisinde bir yağmur suyu hattı döşeme çalışması yaptık. Muhtarımızdan gelen talep sonrasında Kapancı’yı ziyaret ederek doğrudan sahada incelemelerde bulunduk. Mahallemizde ilave yeni hat döşeme işleri de planlıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Selimiye’de yeni su kaynağı çalışmaları sürüyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Sarıgöl ilçesine bağlı Selimiye mahallesine yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak için bir sondaj çalışması daha yaptı. Saniyede 4,5 litre verime sahip suya ulaşılan sondaj, yapılacak testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından hat bağlantıları yapılarak mahallelerin kullanımına sunulacak.