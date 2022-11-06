Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki MANULAŞ, vatandaşların kart bakiye yüklemelerinde herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına bulunduğu hatırlatmada ManisaKart yüklemesinde farklı site ve uygulamalara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki MANULAŞ, vatandaşların kart bakiye yüklemelerinde herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına bulunduğu hatırlatmada ManisaKart yüklemesinde farklı site ve uygulamalara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Manisa Ulaşım Hizmetleri Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANULAŞ), ManisaKart bakiye yüklemeleriyle ilgili vatandaşların mağdur olmaması amacıyla bilgilendirmede bulundu. Gelişen teknolojiyle birlikte sanal dolandırıcılık yönteminin tehdit oluşturduğuna dikkat çeken MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Özgür temiz, “ManisaKart bakiye yüklemeleri 17 ilçemiz merkezinde toplam 212 dolum noktası ile birlikte 17 ilçemiz merkezinde 28 Migros ve MigrosJet mağazası, Manisa’mız merkezinde 6 adet kiosk, ManisaKart mobil uygulaması (Apple Store ve Google Play) ve www.manulas.com.tr web sayfamız üzerinden yapılabiliyor. Son zamanlarda sanal dolandırıcılık yöntemiyle vatandaşlarımızın farklı adreslere yönlendirilmek istendiği yönünde duyumlar alıyoruz. Saydığımız yükleme yöntemleri dışında başka sitelere itibar edilmemesi, mağduriyetleri önler. Bu nedenle vatandaşlarımızı bilgilendirmek istedik. Vatandaşlarımız, mevcut bayi ve kiosk listelerine e-Devlet uygulaması üzerinden, ManisaKart mobil uygulamamızdan ve www.manulas.com.tr web sayfamız üzerinden ulaşabilirler” dedi.