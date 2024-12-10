MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, ilçe ziyaretleri kapsamında Selendi Belediyesi ve MASKİ İlçe Şefliğini ziyaret etti. İlçede devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunan Avşar, altyapı ihtiyacı olan bölgelerde yerinde inceleme yaptı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yurttaşlara sorunsuz altyapı hizmeti ulaştırmak adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yurttaşların ihtiyaçlarına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, Selendi ilçesine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak İlçe Şefliğinde görevli personelleri ziyaret eden Avşar, çalışmalar hakkında bilgi aldı, burada mahalle muhtarlarından istek ve talepleri dinledi. Ardından Selendi Belediye Başkanı Murat Daban ile bir araya geldi.

Altyapı ihtiyacı olan bölgeler yerinde incelendi

Genel Müdür Yardımcısı Doç.Dr. Özgür Avşar yağmur suyu, kanalizasyon ve dere ihtiyacı olan Fatih Mahallesi Hürriyet Caddesi ve Atatürk Caddesi, Yıldız Mahallesi, Halılar ve Gölbaşı Mahallelerinin bazı noktalarında yerinde inceleme gerçekleştirdi. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar’a, daire başkanları, şube müdürleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Selendi İlçe Başkanı Selim Kurt ve yetkili personel eşlik etti.

Özgür Avşar, “Muhtarlarımızın isteklerini dinledik”

Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, “Selendi ilçemizde altyapının eksiksiz ve sorunsuz olması amacıyla ilçemizi ziyaret ettik. Yağmur suyu, dere ve kanalizasyon hattı ihtiyacı olan bazı bölgeler var. Bu bölgelerde yetkili personelimiz ile inceleme yaptık. Mahalle muhtarlarımızın ve yurttaşlarımızın istek ve taleplerini dinledik, notlarımızı aldık. MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçemizin ihtiyaçlarını çözüme kavuşturmak adına proje geliştiriyor ve hızlı bir şekilde uygulanması gereken tüm çalışmaları yapıyor” dedi.