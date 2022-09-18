Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Sarıgöl, Selendi ve Demirci ilçelerinde daha sağlıklı alt ve üstyapı için aralıksız çalışıyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Sarıgöl, Selendi ve Demirci ilçelerinde daha sağlıklı alt ve üstyapı için aralıksız çalışıyor.

Bu çerçevede, MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi’nin Zıraman Mahallesi’nde 5 kilometrelik altyapı çalışmasında sona yaklaştı. Mahallede 2 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmasında ana hat döşeme işi tamamlandı. 3 kilometrelik içme suyu hattı döşeme çalışmasında ise yarıya gelindi. Altyapı çalışmalarının ardından ise 12 bin metrekarelik üstyapı çalışması gerçekleştirilecek. 50 bin metreküplük prefabrik içme suyu deposu da kazandırılan mahalleye daha sağlıklı bir çevre için 5 adet foseptik de yapılacak.

“Bittiğinde her şey çok güzel olacak”

Mahalle Muhtarı Bayram Sağlam, “Eski hatlarımız 65 yıllıktı. Sürekli patlaklar oluyordu. Musluklarımızdan küflü sular akıyordu. Kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları bitme aşamasında. Şu an su boruları döşeniyor. Bittiğinde her şey çok güzel olacak. Ondan sonra taş döşemesi yapılacak. Cazibeli su kaynağımız var. Onun 3 kilometrelik hattı yenilenecek. Bu çalışmalardan dolayı Cengiz başkanımıza teşekkür ederim” dedi.

Kırsal mahalleler MASKİ’yle kalkınıyor

Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün vizyonu doğrultusunda Selendi ilçemize bağlı Zıraman Mahallesi’nde içme suyu ve kanalizasyon hattı imalatları gerçekleştiriyoruz. Mahallemizde 2 kilometre kanalizasyon, 3 kilometre de içme suyu hattı imalatı yapıyoruz. Kırsal mahallelerimizin kalkınması için, merkez mahallelerden farkı kalmaması için yoğun mesai harcıyoruz. Çalışmaların hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Aşağıtefen Mahallesi’ne daha verimli içme suyu deposu

MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Aşağıtefen Mahallesi Topallar bağlısına daha sağlıklı içme suyu temini amacıyla 25 metreküplük prefabrik betonarme içme suyu deposu çalışmalarını tamamladı.

Mevcut sondaja bağlantısı yapılacak olan prefabrik depo ile mahalleye daha sağlıklı bir sistem üzerinden içme suyu ulaşması sağlandı. Mahalle muhtarı Mustafa Ercan, “MASKİ ekiplerimiz mahallemizde yeni bir depo çalışması gerçekleştirdi. Çalışmadan çok memnun kaldık. Sayenizde daha sağlıklı içme suyuna kavuştuk. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Şeyhdavutlar Mahallesi’ne ziyaret

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki mahalle ziyaretlerini sürdürerek, muhtarların görüşlerini almaya devam ediyor. Bu çerçevede İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır da 101 mahalle projesi çerçevesinde alt ve üstyapısı yenilenen Sarıgöl ilçesine bağlı Şeyhdavutlar Mahallesine ziyarette bulundu. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Akif Kılıçaslan ve MASKİ İlçe Şefi Veli Toktaş da hazır bulundu. Mahalle muhtarı Yaşar Gürsoy ile bir araya gelen Daire Başkanı Serpil Çakır ve beraberindekiler, istek ve talepleri dinledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Çakır, Başkan Ergün adına getirdiği hediyeleri takdim etti.

Demirci Kılavuzlar’da dere yatağı panel çitle güvenli hale getirildi

MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için panel çit montajlarına devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Demirci’nin Kılavuzlar Mahallesi’nde de büyük öneme sahip bir çalışma yapıldı. Mahallede bulunan ıslahlı dere yatağında bin 300 metre panel çit montajı gerçekleştirildi.

Mahalle Muhtarı Mesut Çelik, “Güzel bir çalışma oldu. Dere yatağımızın içine hayvanlarımız kaçıyordu. Vatandaşımız için tehlike oluşturuyordu. Cengiz başkanımız takdir edilecek bir insan. Başkanımızdan çok memnunuz” dedi.