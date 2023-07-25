MASKİ Genel Müdürlüğü ani yağışlarda yaşanabilecek muhtemel su taşkınlarına karşı önlem almak amacıyla Salihli’ye bağlı Aksoy ve Güneş Mahallelerinde başlattığı yağmursuyu ızgara temizlik çalışmalarını tamamladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde ani ve yoğun yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek su taşkınlarına karşı yağmursuyu ızgara temizliklerini sürdürüyor. Bu çerçevede Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Salihli ilçesine bağlı Aksoy ve Güneş Mahallelerinde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Ekipler tarafından yağmursuyu ızgaralarının iç kısımlarındaki katı atıklar ve çöpler temizlenerek taşkınlara karşı önlem alındı. Çalışmaların mahalleleri için önemli olduğunu vurgulayan Aksoy ve Güneş mahalle muhtarları ile mahalle sakinleri Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

“Cengiz Başkanımıza teşekkür ederiz”

Aksoy Mahalle Muhtarı Nalan Teksar, “MASKİ tarafından Gökçepınar Caddesi’nde başlatılan işlerimiz güzel devam etmektedir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.

Güneş Mahalle Muhtarı Bayram Ali Ergin ise, “Mahallemize yaptığı hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ederiz. Su kanallarımız temizlendi, bütün ihtiyaçlarımız giderildi. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Salihli Belediye Başkanımızdan son derece memnunuz. Başarılar dilerim” diye konuştu.