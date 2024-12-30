Manisa Büyükşehir Belediyesi, başlattığı altyapı çalışması atağı ile Yunusemre ilçesine bağlı Demirci Mahallesi sakinlerinin yıllardır yaşadığı taşkın sorununu çözüme kavuşturdu. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmayla dere yatağındaki yetersiz menfezlerin yerine daha büyük çapta yeni menfezler ilave edilerek, yıllardır yaşanan sorunun önüne geçildi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, çevre ve yaşam güvenliğini artırmak amacıyla dere yataklarında kapsamlı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Demirci Mahallesindeki dere yatağında, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen projeyle bölgedeki yağış kaynaklı su baskınlarının önüne geçecek yeni menfezler imal edildi. Demirci Mahallesi Muhtarı Ziyanur Bilge, çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yüksek yağışlarda mahallemizde 7-8 ev su altında kalıyordu. MASKİ’nin yaptığı bu çalışma ile artık bu sorun büyük ölçüde çözüldü. Mahallemizde güzel şeyler olmaya başladı. Seçimden önce verdiği tüm sözlerini yerine getirmek için çalışan ve mahallemizin bu sorununa çözüm bulan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’e ve MASKİ Müdürümüze teşekkür ederim” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Başkan Zeyrek’e teşekkür

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in altyapı yatırımlarına öncelik veren yönetim anlayışıyla hayata geçirilen bu proje, vatandaşların hayatını kolaylaştırırken mahalle halkından da tam not aldı. Mahalle sakinlerinden Kamil Gezer, “Yapılan bu çalışma gerçekten çok iyi oldu. Eskiden yağışlarda çok sıkıntı yaşıyorduk. Ferdi Başkanımıza çok teşekkür ederiz” diyerek su taşkınları nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları anlattı.