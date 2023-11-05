Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde DSİ’ye ait olan sulama kanalında başlatılan 1 kilometrelik temizlik çalışması devam ediyor. Öte yandan MASKİ Genel Müdürlüğü Gördes ilçe merkezinin içme suyu kapasitesini artırmak için açtığı yeni sondajın bağlantısını döşediği bin 300 metrelik terfi hattıyla yaptı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün ‘Daha Temiz Bir Manisa’ vizyonu doğrultusunda çevreyi tehdit eden olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve taşkın riskini önlemek amacıyla dere ve sulama kanallarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Yunusemre ilçesine bağlı M.Fevzi Çakmak Mahallesi’nde DSİ’ye ait olan sulama kanalında 1 kilometrelik temizlik çalışması başlattı. Mahalle muhtarı Musa Sezer, “Büyükşehir ve MASKİ’nin mahallemizdeki hizmetlerinden memnunuz. Sulama kanalı temizliği de 6 mahalleyi ilgilendiren kapsamlı bir çalışma. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.

Gördes’te yeni sondajın bağlantısı yapıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde gerek ilçe merkezlerine gerekse kırsal mahallelere yeterli su temin etmek için çalışıyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Gördes ilçe merkezi için bu yıl yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Sondajdan alınan numunelerin uygun çıkmasının ardından şebekeye bağlantısının yapılması için hat döşeme çalışması da yapıldı. Bin 300 metrelik çalışmayı tamamlayan ekipler, suyun şebekeye sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlayarak ilçe merkezine verilen suyun verimini artırdı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün öncülüğünde yeni sondaj kuyuları açıp, bağlantılarını yapıyoruz. İçime elverişli çıkan suyun bağlantısının yapılması için yoğun bir mesai harcadık ve kısa bir sürede hat döşeme çalışmasını tamamladık. Gördes ilçe merkezine ulaşan suyun kapasitesini de artırdık. Dünya Bankası Kredisi kapsamında doğal kaynak suyunu ilçe merkezine taşıyacağımız yaklaşık 28 kilometrelik çelik hat için de Dünya Bankası ve İLBANK ile olan süreç devam ediyor. Gördes ilçemize hayırlı olsun” dedi.