Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Projeler Dairesi Başkanı Bircan Kaynak ve Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, İller Bankası Uluslararası Daire Başkanı Şevket Altuğ Taşdemir ile bir araya gelerek MASKİ Genel Müdürlüğünün hayata geçireceği yatırımların kredi süreçleri ile ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

Manisa Genelinde Dünya Bankası kredisiyle hayata geçireceği çalışmaların öncesinde MASKİ Genel Müdürlüğü İller Bankasında istişare toplantısında bulundu. Yapılan toplantıya Projeler Dairesi Başkanı Bircan Kaynak, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, İller Bankası Uluslararası Daire Başkanı Şevket Altuğ Taşdemir ve teknik heyet katıldı. Görüşmede il genelinde İller Bankası işbirliğiyle hayata geçirilen çalışma ve projelerin kredi süreçleri değerlendirildi.

İller Bankası işbirliği ile Manisa’da önemli yatırımlara hayat verdiklerini ifade eden Projeler Dairesi Başkanı Bircan Kaynak, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları noktasında Manisa’mızda birçok projeyi hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu projelerin önemli bir kısmını da İller Bankası işbirliği ile yapıyoruz. Bu istikamette Manisa için çalışmalarımız devam edecek” dedi.