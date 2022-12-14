Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Salihli ilçesine bağlı Yenipazar Mahallesi’nde bulunan içme suyu sondaj kuyusunun elektrik hattını yenilenirken, Akhisar ilçesine bağlı Taşçılar Mahallesi’nde 1 kilometrelik dere temizliği yapıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Salihli ilçesine bağlı Yenipazar Mahallesi’nde bulunan içme suyu sondaj kuyusunun elektrik hattını yenilenirken, Akhisar ilçesine bağlı Taşçılar Mahallesi’nde 1 kilometrelik dere temizliği yapıldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temini noktasındaki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığınca Salihli ilçesine bağlı Yenipazar Mahallesi’nde bulunan içme suyu sondaj kuyusunun elektrik hattı yenilendi. Ekiplerin hummalı çalışmaları ile 120 metrelik yeni hat döşenerek mahalleliye sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin edildi.

İçme suyu tesislerine ve depolarına enerji temin eden trafo tesisleri başta olmak üzere enerji sağlayan hatların yenileme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğinin altını çizen Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, “Manisalılara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temin edebilmek adına gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda içme suyu tesisleri ve depolarına enerji veren hatlarımızda da bakım onarım ve yenileme çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Salihli ilçemize bağlı Yenipazar Mahallesinde bulunan içme suyu sondaj kuyumuzun 120 metre elektrik hattını yenileyerek meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçtik” dedi.

Öte yandan ekolojik dengeyi gözeten çalışmalara il genelinde devam eden MASKİ Genel Müdürlüğü, dere yataklarında sürdürdüğü temizlik çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Akhisar ilçesine bağlı Taşçılar mahallesinde 1 kilometrelik dere temizliği yapıldı. Çalışmada dere yatağı üzerinde birikme yapan zararlı maddeler uzaklaştırıldı, suyun akışını zorlayacak yüzeysel kirleticiler arındırıldı.