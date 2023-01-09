Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Selendi ilçesinde içme suyu deposunda bakım yapılırken Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır mahallesinde 1,5 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Selendi ilçesinde içme suyu deposunda bakım yapılırken Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır mahallesinde 1,5 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçede içme suyu depolarını daha sağlıklı hale getirmek amacıyla bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarda Selendi ilçesine bağlı Selmanhacılar mahallesinde bulunan Bayrak mevkiindeki içme suyu deposunda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. İçme suyu deposunda dış cepheden manevra odasına, yalıtım sisteminden fayans döşemelerine kadar birçok alan yenilendi. Böylece içme suyu deposu daha sağlıklı bir yapıya kavuştu.

Bakır’da Tarım Arazileri Koruma Altına Alındı

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde dere temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır mahallesinde 1,5 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışma ile bölgede bulunan tarım arazilerinin yağışlı havalarda oluşabilecek taşkınlara karşı korunması sağlandı.