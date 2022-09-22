Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıçeşmebaşı mahallesinde yaklaşık 3 kilometrelik içme suyu hattı ile 4 kilometrelik kanalizasyon hattı tamamlanırken Saruhanlı ilçesine bağlı Tirkeş Mahallesi’nde içme suyu deposunun bakım ve onarım çalışmalarını tamamlandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıçeşmebaşı mahallesinde yaklaşık 3 kilometrelik içme suyu hattı ile 4 kilometrelik kanalizasyon hattı tamamlanırken Saruhanlı ilçesine bağlı Tirkeş Mahallesi’nde içme suyu deposunun bakım ve onarım çalışmalarını tamamlandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, yaptığı yatırımlarla mahallelerin modern bir görünüme kavuşmasına ve sorunlara kalıcı çözüm getirmeye devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıçeşmebaşı mahallesinde yaklaşık 3 kilometrelik içme suyu hattı ile 4 kilometrelik kanalizasyon hattı imalat işleri bitirilerek altyapı çalışmaları tamamlandı. 21 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışmaları ise önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Mahallede 1 adet foseptik imalatı da tamamlandı. Yeni nesil mekanik sayaçların montajları da tamamlandı. Çalışmalar tamamlandığında mahalle hem sağlam altyapıya kavuşacak hem de modern bir görünüm ortaya çıkacak. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, önümüzdeki günlerde bitecek imalat işlerini yerinde takip ederek, yetkili personelden bilgi aldı.

Ayrıca MASKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu depolarının bakım onarım ve revziyon çalışmalarına devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarda Saruhanlı ilçesine bağlı Tirkeş Mahallesinde bulunan 300 metreküplük içme suyu deposunda bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. İçme suyu deposunda dış cepheden, manevra odasına, yalıtım sisteminden fayans döşemelerine kadar birçok alan yenilendi. Kısa sürede tamamlanan çalışmalarla birlikte içme suyu deposu daha sağlıklı bir yapıya kavuştu. Mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürlüğü ve emeği geçenlere teşekkür etti.