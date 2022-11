MASKİ Genel Müdürlüğü, ‘Yalnız Değilsiniz’ sosyal sorumluluk projesinde gönüllere dokunmaya devam ediyor. Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, projeden faydalanan 77 yaşındaki Hasan Çakmak’ı evinde ziyaret ederek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı her hizmetle Manisalıların yanında olmaya devam ediyor. Abone İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen ‘Yalnız Değilsiniz’ projesi de her geçen gün büyümeye devam ediyor. Yürütülen projede yaşlı, kimsesiz, engelli, şehit yakını, gazi ve çalışma saatleri nedeniyle hizmet binalarına gelemeyen vatandaşın işlemleri kısa sürede yapılmaya devam ediyor. MASKİ Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş da Şehzadeler ilçesine bağlı Ege Mahallesinde ikamet eden 77 yaşındaki Hasan Çakmak’ı evinde ziyaret ederek su yükleme işlemini gerçekleştirdi. Hasan Çakmak’ın her zaman yanında olduklarını ifade eden Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti.

“Hizmetten çok memnunuz”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün yürüttüğü birçok hizmeti takdir ettiklerini ifade eden Hasan Çakmak, “Belediyemiz sayesinde birçok hizmetimiz kapımıza kadar geliyor. Öncelikle Allah Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’den razı olsun. Abone çalışanlarından çok memnunum. ‘Yalnız Değilsiniz’ ekibinden bir şey istediğimde hemen yapıyorlar. Her gün beni kontrol ediyorlar. Bu çalışma ile hizmet ayağımıza geliyor” dedi.