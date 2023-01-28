Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına teknolojiyi kullanarak yenilikler getirmeye devam eden Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), e-Devlet üzerinden bir hizmetin daha gerçekleşmesini sağladı. Yeni eklenen özellikle artık e-Devlet üzerinden "abonelik sözleşme feshi başvurusu" yapılabilecek.

Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına teknolojiyi kullanarak yenilikler getirmeye devam eden Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), e-Devlet üzerinden bir hizmetin daha gerçekleşmesini sağladı. Yeni eklenen özellikle artık e-Devlet üzerinden "abonelik sözleşme feshi başvurusu" yapılabilecek.

MASKİ, e-Devlet üzerinden bir hizmeti daha hayata geçirerek vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Vatandaşlar kuruma gelmeden e-Devlet üzerinden "abonelik sözleşme feshi başvurusu" yaparak aboneliklerini sonlandırabiliyor. E-Devlet sistemine giriş sağladıktan sonra arama butonuna Manisasu ve MASKİ yazarak yeni eklenen ‘abonelik sözleşme feshi başvurusu’ bölümüne tıklayan vatandaşlar, daha önce bir başvuruları yoksa yeni başvuru seçeneğini tıklayarak aboneliğini sonlandırmak istedikleri adresi seçip, fesih başvurusunda bulunabiliyor. Ardından karşılarına çıkan ‘Abonelik Sözleşme Fesih Formu’nu okuyup onayladıktan sonra suyun en erken kapatılacağı tarihi de kendileri belirleyebiliyor. Ödeme bilgileri de sisteme girildikten sonra aboneliğin sonlandırılması için fesih başvurusu tamamlanmış oluyor.

Abonelik devir işlemleri için de çalışmaların sonuna gelindi

MASKİ Abone İşleri Daire Başkanlığı tarafından planlanan ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca hazırlanan yeni hizmet, Manisa il genelinde tüm aboneler için aktif olarak kullanılmaya başlandı. Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, "Yeni hizmetimizle Manisalılar artık evde, iş yerinde her nerede olursa olsun cep telefonları ya da bilgisayarları ile abonelik fesih işlemlerini kolaylıkla tamamlayabiliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla vatandaşlarımızın işlerini daha da kolaylaştırmak için e-Devlet üzerinden abonelik devir işlemleri için de çalışmalarımızın sonuna gelindi. En kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunarak yeniliklerimize devam edeceğiz" dedi.