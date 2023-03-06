Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçesine bağlı Ayanlar Mahallesi’nde bulunan derede 800 metrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçesine bağlı Ayanlar Mahallesi’nde bulunan derede 800 metrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa merkez ve 17 ilçede dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Gölmarmara ilçesine bağlı Ayanlar Mahallesi’nde bulunan derede 800 metrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında dere tabanı ve kenarları temizlendi, derede biriken zararlı maddeler toplandı ve suyun akışı sağlıklı hale getirildi. Yapılan çalışma ile dere etrafındaki tarım arazilerinin, araç sürücülerinin ve yayaların taşkınlardan olumsuz etkilenmemesi adına önlem alındı.

Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek taşkınların önüne geçildiğini söyleyen Mahalle muhtarı Ali Ekren, “MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından mahallemizdeki dere düzenli olarak temizleniyor. Bu temizlik çalışmasıyla birlikte yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olan taşkınlara karşı da önlem alınmış oldu. Mahallemizde gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğümüze teşekkür ederiz” dedi.