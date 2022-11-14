MASKİ Genel Müdürlüğü, hava sıcaklarının düşmesine bağlı olarak yaşanabilecek donma olaylarına karşı vatandaşları su sayaçlarını korumaları yönünde uyardı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, hava sıcaklarının düşmesine bağlı olarak yaşanabilecek donma olaylarına karşı vatandaşları su sayaçlarını korumaları yönünde uyardı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaklaşan kış ayları öncesi hava sıcaklıklarının aniden düşmesi ile birlikte su sayaçları ve tesisatlarda oluşabilecek donma riskini engellemek için abonelerine çağrıda bulundu. MASKİ ana hizmet binasının giriş katında yer alan örnek görsel ve bilgilendirme metni ile konuya dikkat çekilerek vatandaşlara gerekli tedbirlerini almaları yönünde detaylı bilgilendirme yapıldı.

“Vatandaşlarımız önlemini almalı”

Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, özellikle Manisa’nın kırsal bölgelerinde korumasız ve açıkta bulunan su sayaçları ile su borularının donma ihtimalinin yüksek olduğuna vurgu yaparak vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: “Öncelikle Su ve Atıksu Sözleşmesi’nin 11’inci maddesi gereğince, abonelerimizin sayaçlarını dış etkenlerden koruyarak zarar görmesini önleyici tüm tedbirleri almakla yükümlü olduğunu hatırlatmak isterim. Vatandaşlarımız su sayaçları ve su borularının donma ihtimalini göz önünde bulundurarak bir takım önlemler alabilir. Sayaç ve tesisat borularının naylon türü malzeme ile sarılması nemlenme ve sayacın patlamasına neden olmaktadır. Donma riskine karşı sayaçlar ve açıkta kalan su borularının cam yünü, kumaş, talaş, boru kılıfı gibi malzemeler kullanılarak; sayaç ekranı açıkta kalacak şekilde soğuktan korunması gerekmektedir. Öte yandan bazı vatandaşlarımız donan sayaç ve su borularına sıcak su ateşle müdahale ederek açmaya çalışıyor. Maalesef sayaçlar bu nedenle zarar görüyor veya kullanılamaz hale geliyor. Olabilecek sayaç donmaları ile karşı karşıya kalınması durumunda abonelerimiz, sayaca herhangi bir müdahalede bulunmadan, abone numaralarını belirtmek suretiyle ALO 185 Çözüm Merkezi’ni arayarak durumu idaremize bildirmelidir. Tüm bunları abonelerimize yeniden hatırlatmak ve dikkat çekmek amacıyla, giriş katımızda bilgilendirme metni ile örnek görsel sergiledik. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları adına uyarıları dikkate almalarını önemle rica ederiz.”