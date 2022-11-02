MASKİ Genel Müdürlüğü, acil durum anında hizmet binasının tahliyesi ve müdahale hızını arttırmak amacıyla yangın ve kurtarma tatbikatı düzenledi. Tatbikat başarılı bir şekilde tamamlandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, acil durum anında hizmet binasının tahliyesi ve müdahale hızını arttırmak amacıyla yangın ve kurtarma tatbikatı düzenledi. Tatbikat başarılı bir şekilde tamamlandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kurum içi iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile düzenli şekilde yürütülmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliği gereğince yangın ve kurtarma tatbikatı düzenlendi. MASKİ Acil Durum Ekiplerince düzenlenen tatbikata, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İşyeri Sağlık ve Güvenlik Biriminden A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Ruhan Bayraktar koordinasyonu ile beraber Sivil Savunma Uzmanı Mehmet Ali Tunayılmaz ve MASKİ Daire Başkanları ile birlikte Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal da katıldı.

Yangın durumunda hızlı ve güvenli şekilde tahliye

MASKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen tatbikat, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Sağlık İşleri Dairesi ve Zabıta Dairesi Başkanlıkları iş birliğiyle gerçekleştirildi. MASKİ Hizmet binasında canlandırılan mizansende; yangın durumunda binanın hızlı ve güvenli şekilde tahliye edilmesi ve olabilecek yaralanmalara acil müdahale konuları ele alındı.

"Önce insan sağlığı ve güvenliği"

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Bahadır Belek, “Her zaman yaşanma ihtimali olan bir yangın tatbikatını kurumumuzda organize ettik. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Zabıta ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlıklarımız ile bu işle görevli personeller büyük bir ciddiyet ile görevlerini yerine getirdiler. Hesapladığımız süre içerisinde binanın boşaltılması ve tedbirlerin alınması gerçekleştirildi. İnsan sağlığı ve güvenliğinin, her şeyden önce geldiğini unutmadan çalışmalarımızı bu yönde yürütmek zorundayız” dedi.