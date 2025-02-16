Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, hizmet kalitesini artırmak ve birimler arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla düzenlediği aylık ilçe şefleri toplantılarına devam ediyor.MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, genel müdür yardımcıları Doç. Dr. Özgür Avşar ve Bülent Çamur, daire başkanları ile ilçe şefleri katıldı. Toplantıda, ilçelerdeki hizmetler, çalışmalar ve planlanan yatırımlar detaylı bir şekilde ele alındı. Saha ekiplerinin tespit ettiği eksikliklerin yanı sıra halkın ilettiği talep ve şikayetler de değerlendirilerek çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Genel Müdür Talat Postacı, Manisa’nın 17 ilçesine daha sağlıklı ve kaliteli hizmet sunabilmek adına yedi gün 24 saat sahada olduklarını belirterek, “Yatırım ve projelerimizi artırmak, hizmetlerimizin ve çalışmalarımızın takipçisi olmak adına ilçe şeflerimizle koordineli olarak çalışıyoruz. Muhtarlar ve vatandaşlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. İlçelerimizi sürekli ziyaret ediyoruz. Yerinde incelemeler yapıyoruz. Şehrimize daha hızlı ve verimli hizmet götürme noktasında mesai mefhumu gözetmeden, sorunları önleyici, ileriye dönük ve harekete geçici bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.