Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Bülent Çamur, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ve ilçeye bağlı mahalle muhtarları ile bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen ziyarete, İçme Suyu Daire Başkanı Kerim Ali Oruç Orhan, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Şahika Orhan, MASKİ şube müdürleri ve ilçeye bağlı mahalle muhtarları yer aldı.

Çamur, mahalle muhtarlarının talep ve önerilerini dinleyerek, Yunusemre ilçesinin altyapı konusundaki eksikliklerini karşılamak ve dirençli bir hale getirmek için ilgili birimlerin çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Ziyaretleri dolayısıyla muhtarlara teşekkür eden Bülent Çamur, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, göreve geldiğimiz günden bu yana Manisa merkez ve ilçelerimizdeki tüm muhtarlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz, sorunların tespiti kapsamında sahada incelemelerimizi gerçekleştiriyor ve yapılması gerekenleri analiz ederek hemen harekete geçiyoruz. Sizlerle de bir araya gelerek talep ve önerilerinizi dinledik, gerekli notlarımızı aldık. Eksiliklerin giderilmesi için ilgili birimlerimiz en kısa sürede ellerinden geleni yapacak. Mahallelerin ihtiyaçlarını en iyi bilen muhtarlarımızla sürekli iletişim halinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

“SÜREKLİ SAHADA OLDUĞUNUZU BİLİYORUZ”

Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ise “İlçemiz 87 mahalleden oluşuyor. Bizim için su, kanalizasyon ve çevre ile ilgili konular en önemli hizmet başlıklarını oluşturuyor. MASKİ’den alacakları hizmetler vatandaş nezdinde çok önemli bir yere sahip. Muhtarlarımız da vatandaşlarımızın taleplerini MASKİ’ye iletme anlamında köprü görevi görüyor. Sizlerin de sürekli sahada olduğunuzu, bire bir çözümlerin başında olduğunuzu biliyoruz. Bu doğrultuda sorunlarımızın çözümü anlamında elinizden geleni yapacağınıza hiç şüphemiz yok” diye konuştu.