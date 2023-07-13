Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen Taşkın Kanunu Taslağı İstişare Toplantısına katıldı. Ankara’da düzenlenen toplantıda Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Taşkın Kanunu Taslağı hakkında görüş ve önerileri ele alındı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen Taşkın Kanunu Taslağı İstişare Toplantısına katıldı. Genel Müdür Aslay’a MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ve 1. Hukuk Müşaviri Bahar İksir Eren eşlik etti. Su ve kanalizasyon idarelerinin Taşkın Kanunu Taslağı hakkında görüş ve önerilerinin ele alındığı toplantıya büyükşehir belediyelerinin su ve kanal idarelerinin temsilcileri ile çeşitli kamu kurumlarından yetkililer de katıldı. Toplantıda söz alan TBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Türkiye’nin yalnızca deprem ülkesi değil, sel ve orman yangını gibi afetlerin de sık sık görüldüğü bir ülke olduğunun altını çizerek, şehircilik anlayışında dirençliliğin ön planda tutulması gerektiğini ifade etti. Bu tür doğal felaketlerin önümüzdeki yıllarda daha sık yaşanacağına vurgu yapan ve kentlerin yağış rejimlerine karşı dirençliliğini artırmaları gerektiğini kaydeden Baraçlı, sel felaketlerinin temel sebebinin hatalı kentleşme ve yapılaşma olduğunu kaydetti. Taşkın Kanunu Taslağı’na da değinen Genel Sekreter Baraçlı, belediyelerin bu konudaki fikirlerinin çok önemli olduğunu belirtti.

“Toplantı verimli geçti”

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, düzenlenen toplantının verimli geçtiğinin altını çizerek, “Küresel ısınmaya bağlı olarak tüm Türkiye’yi önemli derecede etkileyen ani sağanak yağışların oluşturduğu taşkın olayları ile ilgili önemli gündem maddelerini ele aldık. Karşılıklı fikir alışverişi eşliğinde geçen toplantıda ilimizde meydana gelecek olası taşkın risklerine karşı alacağımız önlemleri masaya yatırdık” dedi. Katılımcıların taslağa ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu toplantıda, TBB Hukuk İşleri Müdürü Avukat Zeliha Dikyolu da Taşkın Kanunu Taslağı hakkında genel bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.