Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Saruhanlı ilçe merkezinde Atatürk, Hükümet, Namık Kemal ve Talat Paşa Caddelerinde yapılacak prestij cadde düzenlemeleri öncesinde MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 23,5 milyon TL yatırım bedeliyle başlanılan altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer imalat işlerini yerinde takip etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Saruhanlı ilçe merkezinde Atatürk, Hükümet, Namık Kemal ve Talat Paşa Caddelerinde yapılacak prestij cadde düzenlemeleri öncesinde MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 23,5 milyon TL yatırım bedeliyle başlanılan altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer imalat işlerini yerinde takip etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa’nın 17 ilçesinde daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu temin etmek üzere yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Saruhanlı’nın çehresini değiştirecek olan prestij cadde düzenlemeleri dahilinde başlatılan altyapı imalatları tüm hızıyla devam ediyor. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik şube müdürleri, yetkili personel ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte çalışma yapılan sokaklarda inceleme gerçekleştirdi.

“58 milyon TL’lik dev yatırım”

Çalışmalarda Hükümet, Namık Kemal ve Talat Paşa Caddelerinde içme suyu hat çalışmaları tamamlandı. Atatürk Caddesinde çalışmalar sürüyor. Talat Paşa Caddesinde yağmur suyu hattı imalat işleri devam ediyor. 4,5 kilometre yağmur suyu ve 5 bin 100 metre içme suyu hattı döşeme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından prestij cadde düzenlemelerine başlanacak. Saruhanlı merkezde altyapı ve üstyapı çalışmalarını kapsayan toplam 58 milyon 500 bin TL’lik yatırımla bambaşka bir görünüme kavuşacak.

“Saruhanlı’yı adeta yeniden inşa ediyoruz”

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yatırımlar ile Manisa’nın çehresini değiştirecek bir çok önemli projeye imza attıklarını ifade eden MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak prestij cadde düzenlemelerinde Saruhanlı ilçemizde başlattığımız altyapı çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Talat Paşa, Namık Kemal ve Hükümet Caddesi’nde içme suyu hat çalışmalarımız tamamlandı. Atatürk Caddesinde içme suyu hat döşeme çalışmalarımız ise sürüyor. Yağmur suyu hattı ise Talat Paşa caddesinde devam ediyor. Hat imalatlarından sonra söz konusu caddelerde abone bağlantıları yapılacak. Toplamda, 4,5 kilometre yağmur suyu ve 5 bin 100 metre içme suyu hattı döşeyeceğiz. Altyapı yatırımlarımızın bedeli ise 23,5 milyon TL. Ekiplerimizin özverili çalışmaları ile Saruhanlılı hemşerilerimize kısa sürede sağlıklı bir altyapı sunmuş olacağız. Ardından Büyükşehir Belediyemiz tarafından prestij cadde düzenlemesi yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde Manisa’nın çehresini değiştirecek önemli çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz” dedi.