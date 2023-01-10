MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa merkezde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış uyarısının ardından yağmur suyu ızgaralarındaki temizlik çalışmalarını sıklaştırdı. Yapılan çalışmalar vatandaşların da beğenisini kazandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa merkezde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış uyarısının ardından yağmur suyu ızgaralarındaki temizlik çalışmalarını sıklaştırdı. Yapılan çalışmalar vatandaşların da beğenisini kazandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde yağmur suyu ızgaralarındaki temizlik çalışmalarına devam etti. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarda ızgaralar içerisinde biriken toprak ve çöp gibi rüsubatlar yağmur suyunun sağlıklı bir şekilde akması için temizlendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış uyarısının ardından harekete geçen ekipler, hafta boyunca temizlik çalışmalarına hız kazandırdı. MAKOM ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ekiplerin yağış boyunca teyakkuzda olacağının da kurum tarafından altı çizilirken vatandaşlar da yapılan temizlik çalışmaları için MASKİ’ye teşekkür etti.

Erler Caddesi Esnaflarından Taner Akbalık, “Çok memnunuz. Allah razı olsun. Şu an temizlikten dolayı memnunuz. Teşekkür ederiz” derken, Doğu Caddesinde ikamet eden Yalçın Cengiz ise, 40 yıldır burada yaşadığını ifade ederek, “Sürekli yapılıyor. Her zaman temiz. Genel olarak yapılan işlerden çok memnunuz. Daha bir ay önce bir yılda çözülemeyen kanalizasyon problemimi MASKİ ekiplerinin vasıtasıyla çözdük. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.