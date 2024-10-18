MASKİ Genel Müdürlüğü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MCBÜSEM) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, 17 ilçede görev yapan personele 3 hafta boyunca verilen ‘İletişim Yönetimi Eğitimi’ tamamlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MCBÜSEM) işbirliğiyle 17 ilçede görev yapan personele yönelik 3 hafta önce başlayan ‘İletişim Yönetimi Eğitimi’ tamamlandı. MASKİ Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitim programlarında 300’e yakın personel yer aldı.

Eğitim kapsamında İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Özçelik ve fakülte öğretim üyeleri, Etkili İletişim Teknikleri, Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü, Beden Dili ve İmaj Yönetimi ve Zor İnsanlarla Baş Etme ve Çatışma Çözme Yöntemleri üzerine bilgiler aktardı.

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, 3 hafta boyunca 300’e yakın MASKİ personelinin eğitimlere katıldığını belirtti. Genel Müdür Talat Postacı, “MASKİ personellerimiz yurttaşlarımızla sürekli iletişim halindeler. Manisa’mıza daha kaliteli ve verimli hizmet verebilmek adına Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile eğitim işbirliği protokolü imzaladık. Eğitim programlarımız 3 hafta sürdü. 300’e yakın personelimiz eğitim programlarında yer aldı” dedi.