MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, 154 Mahalle Projesinde Selendi’nin Yeşil Mahallesini ziyaret ederek devam eden üstyapı işini inceledi. Genel Müdür Aslay, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün mahalle sakinlerine selamlarını ileterek, yapılan yatırımın hayırlı olmasını diledi.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, 154 Mahalle Projesinde Selendi’nin Yeşil Mahallesini ziyaret ederek devam eden üstyapı işini inceledi. Genel Müdür Aslay, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün mahalle sakinlerine selamlarını ileterek, yapılan yatırımın hayırlı olmasını diledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, 154 Mahalle Projesinde alt ve üstyapı işi yapılan Selendi ilçesine bağlı Yeşil Mahallesini ziyaret etti. Genel Müdür Aslay’a, Selendi Belediyesi Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, Belediye Meclis Üyeleri, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Önder Baştürk, MASKİ İlçe Şefi Uğur Akıncı eşlik etti. Genel Müdür Aslay, mahallede muhtar Mithat Altınbaş ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Genel Müdür Aslay ve beraberindeki heyet sembolik olarak mahallede taş döşedi.

“Yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz”

Kırsal mahallelerin kalkınması için yatırımlarına hız kesmeden devam eden MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün sizlere selamlarını getirdik. Başkanımız hayırlı, uğurlu olsun. Güle güle kullansınlar mesajını siz değerli hemşehrilerine gönderdi. Jeolojik yapısı nedeniyle çalışmanın çok zor olduğu mahallemizde kazasız belasız bir çalışmaya imza attık. Yeşil Mahallemizde 7 kilometre altyapı çalışması yaptık. 22 bin metrekarelik üstyapı işinin de büyük bölümünü tamamladık. Kırsal mahallelerimizi kalkındıracak yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

Mahalle Muhtarı Mithat Altınbaş ise, “Çok şükür hayallerimize kavuştuk. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Mahallemize çok güzel ve özel bir yatırım yapıldı” ifadelerini kullanırken, mahallenin eski muhtarlarından Osman Yıldız da, “Cenab-ı Allah milletimize devletimize zeval vermesin. Mahallemiz çok güzel oluyor. Cengiz Başkanımızı da mahallemizde ağırlamak istiyoruz” dedi.