Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün ‘Daha temiz bir Manisa’ hedefi doğrultusunda il genelinde çalışmalarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi’nde bulunan derede temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha sağlıklı bir çevre inşa etmek amacıyla il genelinde dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Demirci ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi’nde bulunan derede 650 metrelik temizlik çalışması başlattı. Çalışma kapsamında dere tabanı ve kenarları temizlenerek, derede biriken zararlı maddeler toplanıyor. Mahalle sakinleri de çalışmadan memnun olduklarını belirterek MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.