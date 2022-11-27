MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, il geneline hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek adına genel müdür yardımcıları ile birlikte Yunusemre ilçesine bağlı Horozköy Mahallesi’nde yer alan depo alanında incelemelerde bulundu.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, il geneline hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek adına genel müdür yardımcıları ile birlikte Yunusemre ilçesine bağlı Horozköy Mahallesi’nde yer alan depo alanında incelemelerde bulundu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer, Gökhan Çevik, Emre Özünlü ve daire başkanları eşliğinde Yunusemre ilçesine bağlı Horozköy Mahallesi’nde yer alan depo alanında incelemelerde bulundu. Genel Müdür Burak Aslay ve ekibi depo alanı içerisinde abone işleri, içme suyu, kanalizasyon ve elektrik makine ve malzeme ikmal dairesi başkanlığı tarafından kullanılan alanları tek tek inceledi. İl geneline hizmet veren deponun önemine de değinen Genel Müdür Aslay, yapılacak olan hizmetlerin aksamadan hızlı bir şekilde yerine getirilmesi ve malzeme temini noktasında Horozköy depo alanının önemine değindi.

Horozköy depo alanında yaptığı inceleme sırasında açıklamalarda bulunan Genel Müdür Burak Aslay, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak şantiye ve depo alanlarımıza çok önem veriyoruz. Hizmetlerin aksamaması ve gerekli malzemelerin kaliteli ve hızlı bir şekilde yerine ulaşması amacıyla il genelinde olduğu gibi Horozköy depo alanımızda da gerekli düzenlemeler ve incelemelerde bulunuyoruz. Bu depo alanımızda 17 ilçemize yapmış olduğumuz hizmetlerin malzemeleri temin ediliyor. İçme suyu ve kanalizasyon hattı borularımız, sondajlarımızda kullandığımız dalgıç pompalarımız, motopomplarımız, su sayaçlarımız dahil hepsi malzeme depomuzda yer alıyor. Nerede bir ihtiyaç ortaya çıkarsa ekiplerimiz buradan temin ettiği malzemelerle çalışmalarını yapıyor. Bu nedenle de Horozköy depo alanımız hizmetlerimiz noktasında büyük önem arz ediyor” dedi.