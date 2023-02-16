MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, 10 ilde etkili olan deprem felaketinin merkez üslerinden biri olan Pazarcık ilçesine giderek, bölgede görev yapan Manisa İl AFAD Müdürü Güray Karakaya’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, 10 ilde etkili olan deprem felaketinin merkez üslerinden biri olan Pazarcık ilçesine giderek, bölgede görev yapan Manisa İl AFAD Müdürü Güray Karakaya’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, deprem felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş’ta da yaraların sarılması için çalışıyor. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine gitti. Aslay’a, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç da eşlik etti. Aslay, Pazarcık’ta görevli olan Manisa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Güray Karakaya’ya ile bir araya gelerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Devletimiz ve milletimiz kenetlendi”

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Deprem bölgelerine Manisa’mız da tüm gücüyle yardıma koştu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla biz de idare olarak vatandaşlarımızın yarasını sarmak için iş makinelerimizi, araçlarımızı ve personelimizi deprem bölgesine gönderdik. Şu an içme suyu ekiplerimiz Pazarcık ilçemizde deprem felaketi sonrasında kurulan konteyner kente su ulaştırmak için hat döşüyor. Ekiplerimiz ayrıca, deprem nedeniyle zarar gören hatlarda da tamir işleri yapıyor. Yine Kahramanmaraş’ta gerek kamu kurumlarına ve gerek askeri bölgelerimize gerekse de bölgedeki arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlara içme suyu tankerimizle su taşıyoruz. Ekmek üretimi için kurulan alanlarda da üretimin aksamaması için ekiplerimiz su ihtiyacını karşılıyor. Devletimiz ve milletimiz kenetlendi. Bu zor günleri de inşallah hep birlikte aşacağız” dedi.