Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Doğanşehir İlçesi Altıntop Mahallesi’nde önemli bir altyapı projesini tamamladı. 6 Şubat depreminin ardından inşa edilen 82 köy konutları için başlatılan çalışmalar kapsamında, 1000 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı inşa edildi.MALATYA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü’nün hızlı ve etkili çalışmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Altıntop Mahallesi Muhtarı Mehmet Toprak: “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er Bey’e teşekkür ediyoruz. Kanalizasyon hattımızı Doğanşehir’den köye kadar getirdiler. Herhangi bir sıkıntımız yok. Bu konuda MASKİ’ye teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası yapılan konutların altyapısını inşa ettiklerini ifade eden MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen: “Deprem sonrası bölgemizdeki ihtiyaçları hızla belirleyerek vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Doğanşehir İlçesi Altıntop Mahallesi’nde inşa edilen 82 deprem konutu için 1000 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı inşa ettik. Depremin yaralarını sarmak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için planlayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Altıntop Mahallesi’ndeki kanalizasyon hattı projesi, altyapı hizmetlerimizin bir parçasıdır. Bu çalışmaları gerçekleştirerek halkımızın sağlıklı ve modern yaşam alanlarına kavuşmasını sağlıyoruz.” dedi.