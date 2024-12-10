MASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıgöl ilçesine bağlı Dindarlı Mahallesinde mevcut içme suyu sondajında yaşanan sorunu yaptığı müdahale ile giderdi. İçme suyu pompasında revizyon yapan MASKİ, içme suyu deposunu da temizledi. Kurumdan yapılan açıklamada, yeni bir sondaj kuyusu açmak için de jeofizik etütlere başlandığı belirtildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde ortaya çıkan ihtiyaçlara çözüm üretiyor. Yerel basında yer alan Sarıgöl ilçesine bağlı kırsal yerleşim yerlerinden Dindarlı Mahallesi ile ilgili su sorunu giderildi. Mahallede yapılan incelemenin ardından ilk olarak içme suyu pompasında revizyon yapıldı, ardından içme suyu deposunda temizlik çalışması gerçekleştirildi. Mahalleye yeni bir sondaj kuyusu kazandırmak için de jeofizik etütlere başlandı. Mahallede yürütülen çalışmaları Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden İlker Kılıç ile birlikte yerinde inceledi.

“Şu an mahallemizde herhangi bir sorun bulunmuyor”

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Jeofizik Yüksek Mühendisi Nusret Ağır, “Sarıgöl ilçesi Dindarlı mahallesinde içme suyunun bulanıklığı nedeniyle gerekli incelemeleri yaptık. İçme suyu pompasına gerekli müdahale de gerçekleştirildi. Şu an mahallemizde herhangi bir sorun bulunmuyor. Depoda da temizlik çalışması gerçekleştirildi. Bir daha böyle bir durumun yaşanmaması adına jeofizik etütlere başladık. Bu ay içerisinde mahallemize yeni bir sondaj kuyusu açmayı yapmayı planlıyoruz” dedi.