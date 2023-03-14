MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Demirci ilçesine bağlı Alaağaç Mahalle muhtarı Hamza Akarsu’yu ziyaret ederek talep ve önerileri dinledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki mahalle ziyaretlerini sürdürerek muhtarların görüşlerini almaya devam ediyor. İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, ‘101 Mahalle Projesi’ dahilinde alt ve üstyapısı yenilenen Demirci ilçesine bağlı Alaağaç Mahallesi’ne ziyarette bulundu. Daire Başkanı Çakır’a, Büyükşehir Belediyesi Demirci İlçe Koordinatörü Gökhan Demir eşlik etti. Mahalle muhtarı Hamza Akarsu ile bir araya gelen Daire Başkanı Serpil Çakır istek ve talepleri dinledi. Muhtar Akarsu’ya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Daire Başkanı Çakır, Başkan Ergün adına getirdiği hediyeleri takdim etti.

“Cengiz Başkanım bizlere her konuda destek verdi”

Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün çalışmalarından memnun olduğunu belirten muhtar Hamza Akarsu, “Köyümüzün altyapısı ve üstyapısı yapıldı. Gönderdiği hediyeler için Sayın Başkanım Cengiz Ergün’e teşekkür ediyorum. Kendisini mahallemize kahve içmeye bekliyorum. Ondan çok memnunuz. Allah razı olsun, bizlere her konuda destek verdi. Çiftçi olarak bize destekler verdi. Onun için de teşekkür ediyorum” dedi.